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    Bitcoin madenciliği ekipmanlarının fiyatı düşüşte

    Dünya genelinde enerji fiyatlarının artışı, madencilik yasalarının artması ve kripto paraların düşüşü nedeniyle kripto para madenciliğine ilgi azaldı. Bu nedenle ekipman fiyatları büyük düşüşe geçti.
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    Bitcoin madenciliği ekipmanlarının fiyatı düşüşte
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    Dünya genelinde enerji kullanım politikaları, artan elektrikli fiyatları ve kripto piyasasındaki düşüş direkt olarak kripto para madenciliğine etki ediyor. Son olarak Bitcoin (BTC) madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain, ayı piyasası ve küresel enerji krizinin etkisiyle fiyatların yüzde 70 düştüğünü açıkladı.

    Bitcoin madencilik şirketi Bitmain, şirketin Antminer S19 Pro madencilik cihazında indirim yapacağını açıkladı. Bitmain konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, en yenimadencilik cihazı modellerinden biri olan S19 Pro’nun fiyatını, Hashrate Index’te gösterilen fiyat endeksinden yüzde 41 daha düşük olarak terahash başına (TH) 19 dolara indirdiğini duyurdu.

    Bitcoin madencileri ve bağlantılı şirketler, genellikle devam eden piyasa çöküşünün yükünü çekti ve çoğunluğu operasyonlarını yeniden ayarlamak zorunda kaldı. En büyük BTC madencilik ekipmanı üreticilerinden Bitmain, bu yıl içerisinde fiyatların yüzde 70 indirime girdiğini söyledi.

    Bitmain, indirimden önceki fiyatın ne olduğunu açıklamadı. Bitmain’in web sitesinde yayınlanan kampanya şartlarına göre indirimle en fazla 200 cihaz satın alınabiliyor.

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    M
    makine26 3 gün önce

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