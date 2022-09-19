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    Avustralya’da güneş enerjisiyle çalışan Bitcoin madencilik tesisi açıldı

    Avustralya’da güneş enerjisiyle çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kuruldu. Bu sayede kripto para madenciliğinin çevreye verdiği zarar en aza indirilecek.       
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    Güneş enerjisiyle çalışan Bitcoin madencilik tesisi açıldı
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    Son zamanlardakripto para madenciliğininçok enerji harcaması dünya genelinde oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Bu tartışmalar Blockchain madenciliğinin sıfır karbon uygulamalarına geçmesine ön ayak oldu. Avustralya’da güneş enerjisiyle çalışan bir Bitcoin madencilik tesisi kuruldu.

    ABC News Australia’nın haberine göre, Lumos Digital Mining tarafından işletilen tesis, Bitcoin’in karbon ayak izini azaltmak amacıyla güneş enerjisinden yaklaşık 5 MW elektrik sağlıyor.

    Güneş enerjisiyle çalışan Bitcoin madencilik tesisi türünün ilk örneği olmak için Avusrtalya’da faaliyete geçti.

    Güneş enerjisiyle çalışan Bitcoin madencilik tesisi açıldı
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    Lumos Digital Mining’den bir yetkili olan Angelo Kondylas, merkezin yılda en az 100 Bitcoin çıkarma potansiyeline sahip olduğunu, ancak miktarın gücün ne kadar kullanabilindiğine bağlı olduğunu belirtti. Üretimi artırmaya ihtiyaç duyulursa, şirketin bir noktada ana şebekeden güç çekebileceği de söylendi.

    Sanayi şehri Whyalla’da bulunan şirket, Bitcoin madenciliğine dahil olmak için güneş enerjisinden yararlanmak isteyen diğer kuruluşlara da rehberlik etmeyi planlıyor.

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    M
    makine26 1 saat önce

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