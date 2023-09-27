Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır? Bitcoin Minetrix’le Merkeziyetsiz Madencilik Yapma Fırsatı

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Bitcoin madenciliği, kripto dünyasına adım atan herkesin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Geleneksel finans endüstrisindeki itibari para birimlerinin basımı işlemi, kripto sektöründe yani blok zinciri teknolojisinde mining - madencilik adıyla bilinir. Bitcoin madenciliği de Bitcoin yaratmak için gerekli olan bir dizi işleme verilen isimdir.

Bitcoin madenciliği, özel donanıma sahip cihazlar ve bilgisayarlar ile oldukça karmaşık matematik problemlerinin çözümü aracılığıyla gerçekleşir. Bitcoin bloklarının, yoğun işlemci gücü sayesinde doğrulanması ve blok zincirine eklenmesi sonucu ortaya çıkan ödüle Bitcoin madenciliği denir. Yani diğer bir deyişle madenciler, ekledikleri her bir blok için belirli miktarda Bitcoin ile ödüllendirilir.

Bitcoin madenciliğinde, madencilerin aldığı Bitcoin ödülleri her 4 yılda bir yarı yarıya düşer. 2009 yılında madencilere tamamlanan her Bitcoin bloğu için 50 Bitcoin ödül verilirken, dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving yani yarılanma ile bu ödüller yüzde 50 azaltılır. Bitcoin yarılanması, toplam Bitcoin arzının hepsi üretilene kadar devam eder. Madencilik faaliyetleri aracılığıyla 21 milyon Bitcoin arzının tamamına, 2140 yılında ulaşılacağı bilinmektedir. Toplam Bitcoin arzına ulaşana kadar gerçekleşecek yarılanma sayısı ise 32’dir.

Kripto ekosistemine yön veren lider kripto para birimi Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin çok altında seyretmesine rağmen her daim yakından takip ediliyor. BTC’nin 30 bin dolar bandına yükselip yükselmeyeceği gündemi meşgul etmeye devam ederken Bitcoin yatırımcılarının radarına yeni bir kripto coin ön satışı takılıyor.

Merkeziyetsiz madencilik yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix projesi hakkında bilmeniz gerekenlere birlikte göz atalım.

Yeni Kripto Ön Satış: Bitcoin Minetrix Nedir?

Bitcoin Minetrix, proje ekibinin tanımına göre devrim niteliğinde bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. ERC-20 protokolüne uyan Bitcoin Minetrix (BTCMTX), ilk Stake-to-Mine yani Stake Et ve Madencilik Yap temalı kripto coin şeklinde tanımlanıyor. Proje ekibi, staking özelliğini kullanarak yatırımcıların mining yapmasına olanak tanımak istiyor.

Bitcoin Minetrix, bulut madenciliği alanını yeniden şekillendirmeyi ve kullanıcıların hem güvenli hem de verimli bir şekilde Bitcoin Bulut Madenciliği yapmalarına imkan sağlamayı hedefliyor.

Aşamalı fiyat artışı politikası izlenen ve fiyatlar yükselmeden Bitcoin Minetrix token satın alma şansı sunan ön satış etkinliği ile BTCMTX, Bitcoin ve madencilik tutkunu kripto meraklılarını bekliyor. Peki, Bitcoin Minetrix sistemi nasıl çalışıyor?

Bitcoin Minetrix Nasıl Çalışıyor?

Bitcoin staking ve Bitcoin madenciliği mekanizmalarını bir araya getiren Bitcoin Minetrix token, kullanıcılarına merkeziyetsiz madencilik yapma şansı sunuyor.

Bitcoin Minetrix, madencilikle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla staking mekanizmasını madencilik ekosistemine bir nevi entegre ediyor. Türünün ilk örneği olarak tanıtılan Bitcoin Minetrix’te yatırımcılar, satın aldıkları BTCMTX tokenleri stake etme imkanı buluyor.

Staking özelliğini kullanan madenciler, bu tokenler karşılığında ERC-20 madencilik kredileri kazanıyor. Krediler, madencilik süresi boyunca yakılabiliyor ve yatırımcılar belirli bir yüzde ile ödüllendiriliyor. Yatırımcılar staking süresinin tamamlanmasını takiben dilediği gibi projeden ayrılabiliyor ve tokenlerini satarak yatırımını sonlandırabiliyor.

Bitcoin Minetrix sistemi adım adım şu şekilde çalışıyor:

Ön satış etkinliği ile yatırımcılar indirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın alma yapıyor.

yapıyor. Bitcoin Minetrix tokenler stake ediliyor.

Mobil uygulama ve masaüstünden erişilebilen kontrol panelleri sayesinde BTCMTX tokenler Bulut Madenciliği Kredileri için stake edilebiliyor.

Madencilik kredileri, belirlenen madencilik süresi boyunca yakılıyor.

Madenciliği yapılarak yaratılan BTC, yatırımcının cüzdanına aktarılıyor.

Görüldüğü gibi Bitcoin Minetrix, madencilik faaliyetlerinde söz konusu olan madencilik sözleşmesinin satın alımı ödemelerini veya fonlarının kaybedilmesi gibi ihtimalleri ortadan kaldırıyor.

Bitcoin Minetrix Nasıl Satın Alınır?

Merkeziyetsiz madencilik yapma fırsatı sunan ve madencilik faaliyetleriyle ilgilenen yatırımcıları hedefleyen Bitcoin Minetrix projesinin ön satış etkinliği, 10 aşama olarak planlanıyor.

26 Eylül’de başlayan ön satış etkinliğinde alt limit 15,6 milyon dolar ve üst limit 32 milyon dolar olarak belirleniyor. Yatırımcılar ön satışın ilk aşamasında 0,011 dolar fiyatla Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor.

Her aşamada Bitcoin Minetrix token fiyatı yüzde 10 oranında artırılıyor. Erken yatırımcıların daha düşük fiyatlardan yatırım yapmasına olanak tanıyan ön satışın onuncu ve son aşamasında Bitcoin Minetrix fiyatı 0,0119 dolar olarak belirleniyor.

Toplamda 4 milyar token arzı bulunan Bitcoin Minetrix tokenin yüzde 42,5’i Bitcoin Madenciliği, yüzde 35’i pazarlama, yüzde 15’i topluluk ve yüzde 7,5’i staking mekanizması için tahsis ediliyor.

Yeni başlayan ve 15,6 milyon dolar fon toplamayı amaçlayan Bitcoin Minetrix ön satış etkinliğinde, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla toplanan fonların 100 bin doları geçmiş olduğu görülüyor.

Mevcut aşamada 0,011 dolardan satışa sunulan Bitcoin Minetrix tokenin bir sonraki aşamadaki fiyatının 0,0111 dolar olacağı ifade ediliyor.

Ethereum blok zinciri üzerindeki ERC-20 tokeni olan Bitcoin Minetrix token, ETH ve USDT ile satın alınabiliyor. Yatırımcılar dilerse BNB karşılığında BTCMTX token satın alma imkanı da buluyor.

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Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır? Bitcoin Minetrix’le Merkeziyet