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    Anlık Bildirim

    Binance, Türkiye'deki yeni üyelere 10 USDT hediye ediyor

    Binance'in global kripto para borsasında, Türkiye'deki kullanıcılar için ödüllü etkinlik başladı. Yeni üye olan ve arkadaşını davet eden kulanıcılara toplam 21 milyon TL değerinde ödül dağıtılacak.
    Binance, Türkiye'deki yeni üyelere 10 USDT hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Binance’in global kripto para borsasında Türkiye’deki kullanıcılar için ödüllü etkinlik başladı. Türkiye’deki kullanıcılara 21 milyon TL değerinde hediye dağıtılacak. Bu kampanya Binance TR'den ayrı olarak yürütülüyor.

    Yeni üyelere 10 USDT hediye

    9 Mayıs-9 Haziran harihlerinde Binance.com’da hesap açan ve ilk kripto parasını satın alan tüm yeni üyelere 10 USDT hediye ediliyor. Yeni üye olan 250’nci ve katlarındaki her kullanıcı ise 5.000 USDT ödül kazanacak. Örneğin 250., 500., 750., 1000., 1250. kullanıcılar bu ödülden faydalanacak. 250’nin katlarında 40 kişiye ve bu üyeleri davet eden 40 kişiye olmak üzere toplam 400.000 USDT ödül dağıtılacak. 10.000’inci kullanıcıya ise 25.000 USDT hediye edileceği bildirildi.

    Ayrıca mevcut kullanıcılar, kampanya süresinde davet ettiği ve üye olan yeni kullanıcılar için 5 USDT kazanıyor. Hacim etkinliğinde ise yüksek işlem yapan kullanıcılar ödüllendirilecek. İlk 5 sıradaki kullanıcılar 50.000 USDT ödülü paylaşacak. Binance, Türkiye’deki kullanıcılara toplam 21 milyon TL ödül dağıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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