Tam Boyutta Gör Binance’in global kripto para borsasında Türkiye’deki kullanıcılar için ödüllü etkinlik başladı. Türkiye’deki kullanıcılara 21 milyon TL değerinde hediye dağıtılacak. Bu kampanya Binance TR'den ayrı olarak yürütülüyor.

Yeni üyelere 10 USDT hediye

9 Mayıs-9 Haziran harihlerinde Binance.com’da hesap açan ve ilk kripto parasını satın alan tüm yeni üyelere 10 USDT hediye ediliyor. Yeni üye olan 250’nci ve katlarındaki her kullanıcı ise 5.000 USDT ödül kazanacak. Örneğin 250., 500., 750., 1000., 1250. kullanıcılar bu ödülden faydalanacak. 250’nin katlarında 40 kişiye ve bu üyeleri davet eden 40 kişiye olmak üzere toplam 400.000 USDT ödül dağıtılacak. 10.000’inci kullanıcıya ise 25.000 USDT hediye edileceği bildirildi.

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Ayrıca mevcut kullanıcılar, kampanya süresinde davet ettiği ve üye olan yeni kullanıcılar için 5 USDT kazanıyor. Hacim etkinliğinde ise yüksek işlem yapan kullanıcılar ödüllendirilecek. İlk 5 sıradaki kullanıcılar 50.000 USDT ödülü paylaşacak. Binance, Türkiye’deki kullanıcılara toplam 21 milyon TL ödül dağıtacak.

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Binance, Türkiye'deki yeni üyelere 10 USDT hediye ediyor