Binance, Türkiye'deki yeni üyelere 10 USDT hediye ediyor

Yeni üyelere 10 USDT hediye
9 Mayıs-9 Haziran harihlerinde Binance.com’da hesap açan ve ilk kripto parasını satın alan tüm yeni üyelere 10 USDT hediye ediliyor. Yeni üye olan 250’nci ve katlarındaki her kullanıcı ise 5.000 USDT ödül kazanacak. Örneğin 250., 500., 750., 1000., 1250. kullanıcılar bu ödülden faydalanacak. 250’nin katlarında 40 kişiye ve bu üyeleri davet eden 40 kişiye olmak üzere toplam 400.000 USDT ödül dağıtılacak. 10.000’inci kullanıcıya ise 25.000 USDT hediye edileceği bildirildi.
Ayrıca mevcut kullanıcılar, kampanya süresinde davet ettiği ve üye olan yeni kullanıcılar için 5 USDT kazanıyor. Hacim etkinliğinde ise yüksek işlem yapan kullanıcılar ödüllendirilecek. İlk 5 sıradaki kullanıcılar 50.000 USDT ödülü paylaşacak. Binance, Türkiye’deki kullanıcılara toplam 21 milyon TL ödül dağıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.