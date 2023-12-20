Elon Musk yeni bir coin'i daha roketledi! Bitcoin ETF onayını mı bekliyor?

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Dünyaca ünlü iş insanı ve kripto meraklısı Elon Musk, yeni bir kripto coin’in daha ralli yapmasına yol açtı. Daha önce Dogecoin ve Shiba Inu gibi projeleri adeta uçuran Musk’ın adı bu kez GROK isimli bir şaka tokeni ile anılıyor.

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi olan xAI’nin GROK ürününden ilham alan ancak bu projeyle resmi hiçbir ilgisi olmayan GROK coin, Kasım ayında piyasaya sürüldükten sonra yaşadığı artışla adından söz ettiriyor.

Çıkarıldığı günden sonraki hafta içerisinde yüzde 1050 yükseliş yaşayan GROK coin, sert yükselişleriyle kripto meraklılarının gündemine oturuyor. Ani yükselişlerin ardından yine hızlı bir şekilde düşen token, CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,00806 dolardan işlem görüyor.

Elon Musk etkisiyle yükselen tokenin tüm zamanların en yüksek seviyesi, 28 Kasım 2023 tarihindeki 0,0298 dolar olarak ölçülüyor. GROK coin mevcut fiyatıyla bu seviyenin yüzde 72,60 altında seyrediyor.

GROK coin’in yakaladığı ani yükseliş, kripto gündemindeki kişilerin ve olayların kripto para birimleri üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne seriyor. Musk’ın yapay zeka projesiyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sırf isim benzerliği sebebiyle ralli yapan GROK, akıllara başka bir projeyi getiriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanması beklenen spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF token, benzer bir motivasyonla yatırımcılarla buluşuyor.

GROK tokenin piyasaya sürülmesinden sonra gösterdiği ani yükseliş, BTCETF token yatırımcısının “Bitcoin ETF onayı sonrası ne olacak?” demesine yol açıyor.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları Neden Önemli?

Bitcoin ETF token ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce projenin ilham kaynağı olan spot Bitcoin ETF konusuna değinelim.

Spot Bitcoin ETF, lider kripto para birimi BTC’nin spot yani anlık teslimat piyasasındaki fiyat değişikliklerinden faydalanmasına olanak tanıyan bir borsa yatırım fonu olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda yatırımcılar, geleneksel spot ETF’ler gibi fiziksel olarak BTC sahibi olmadan yatırım yapma imkanı buluyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı yönündeki spekülasyonlar bile BTC’nin fiyatını artırmaya yetiyor. GROK coin örneğindeki gibi bir etkileşim bekleyen deneyimli proje ekibi, Bitcoin ETF token ile bu rüzgarı yakalamayı planlıyor.

Bitcoin ETF Token Nedir?

İndirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan proje, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa ediliyor. Projenin native tokeni olan BTCETF token, ERC-20 protokolüne uyuyor.

Proje, kripto gündeminden düşmeyen ve büyük yatırım şirketlerinin SEC’e yaptığı başvurular ile adından söz ettiren spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alıyor. Spot Bitcoin ETF başvurularıyla resmi bir bağlantı bulunmasa da BTCETF token, onayların gelmesi durumunda yaşanacak rallilerden faydalanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

BTCETF tokenin 2 milyar 100 milyon adet token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 40’ı ön satışa tahsis edilirken yüzde 25’i staking özelliğine, yüzde 25’i token yakma mekanizmasına ve yüzde 10’u likiditeye ayrılıyor.

Projenin katılımcıları, belirli dönüm noktalarına ulaştıkça ödüllendiriliyor. BTCETF tokenin 100 milyonluk işlem hacmine ulaşması, ETF onay tarihinin açıklanması, ilk ETF onayının gelmesi ve BTC’nin 100 bin dolara ulaşması gibi dönüm noktaları, yatırımcıların kazancını etkiliyor.

BTCETF token yalnızca deflasyonist ve spekülatif bir token olarak dikkat çekmiyor, aynı zamanda sahiplerine staking yoluyla pasif gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Ağ güvenliğini ve istikrarını artırmak için token arzının yüzde 25'i staking'e tahsis ediliyor.

Tokenlerini kilitlemeyi tercih eden yatırımcılar, staking havuzundaki hissesine ve yıllık getiri yüzdesine (APY) göre ödüllendiriliyor. Şu ana kadar 438 milyon tokenin stake edildiği mekanizmanın APY’si yüzde 60 oranında konumlanıyor. Katılımcılar, ETH bloğu başına 119 BTCETF token kazanma şansı buluyor.

Bitcoin ETF Token Nasıl Satın Alınır?

Deflasyonist ve yenilikçi bir token olan Bitcoin ETF token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğine katılabiliyor. Ön satışın 10 aşaması bulunuyor ve her aşamada fiyat artırılıyor. Yatırımcılar mevcut aşamada 0,0068 dolar ödeyerek BTCETF tokene yatırım yapabiliyor.

Ön satış etkinliği, yatırımcıların borsa listelemeleri öncesinde projeye dahil olmasına ve indirimli fiyatlardan yararlanmasına olanak tanıyor. Borsa listelemeleri ve olası spot Bitcoin ETF onayları sonrası BTCETF tokenin fiyatının ne aralıkta olacağını kestirmek mümkün olmuyor.

Ön satış sayfasında yer alan verilere göre şu ana kadar toplanan fonlar, 5 milyon doları aşıyor. Yatırımcılar, BTCETF tokenleri dilerse hemen dilerse daha sonra stake ederek pasif gelir elde etme imkanı da buluyor.

Ethereum tabanlı Bitcoin ETF token, ETH, USDT, MATIC, BNB ve kart işlemleri kullanarak satın alınabiliyor. ABD piyasalarında büyük bir heyecanla beklenen spot Bitcoin ETF başvurularının neticesi öncesinde pozisyon almak ve kısa vadeli getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor.







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Elon Musk yeni bir coin'i daha roketledi!