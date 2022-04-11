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    Rise Online World ile kripto para kazanın

    Yerli girişim Roko Game’in 25 kişilik ekibiyle 5 yıllık bir geliştirme süreci sonunda ortaya çıkardığı MMORPG türü ilk oyunu Rise Online World 15 Nisan günü erişime açılıyor. 
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    Rise Online World
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    Girişimciler Mehmet Kurtoğlu ve Sebahattin Akay tarafından 2017 yılında kurulan başarılı oyun şirketi Roko Game, MMORPG türü ilk oyunu Rise Online World’ü 15 Nisan günü herkesin erişimine açıyor.

    Rise Online World neler sunuyor?

    Unreal Engine 4 oyun motoru üzerinde birçok dinamiğin farklılaştırılmasıyla geliştirilen Rise Online World, çok oyunculu bir yapıda. Türkiye’de Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak bu seviyede yapılan ilk MMORPG oyun olan Rise Online World, benzerlerine göre Play2 Earn yani oynadıkça kazan dinamiğini barındırıyor.

    Daha adil ve iyi yönetilen eğlenceli bir MMORPG modeli vadeden Roko Game, bu yaklaşımı oyunda  Blockchain modellerini kullanarak destekliyor. Oyuncular oyun oynayarak gerçek dünyada da değeri olan ROCO Token kazanabiliyorlar ve ROCO Token ile NFT Marketplace’den alışveriş yapabiliyorlar.

    Roko Game
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    Oyunda Protean ve Lunaskar olmak üzere iki ırk ve dört sınıf bulunuyor. İstediğiniz ırk ve sınıf ile oyuna başlayıp, zamanla geliştirdiğiniz kendinize ait bir karaktere sahip oluyorsunuz. Geliştirdiğiniz karakter veya karakterlerle çeşitli oyun içi etkinlik, turnuva ve savaşlara katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu etkinlik ve turnuvalardan kripto para ödülü ROCO kazanabiliyorsunuz.

    Dünyada milyonlarca oyun tutkununun beğeniyle oynadığı bir tür olan MMORPG alanında oldukça iddialı olan Rise Online World, Türkiye’den başlatacağı heyecan fırtınasını Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya taşımayı hedefliyor. Rise Online World’ü merak ediyorsanız https://www.riseonlineworld.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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