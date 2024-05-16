Kripto para yasası TBMM'ye sunuldu: Düzenlemeler neler?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi geçtiğimiz saatlerde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kripto para düzenlemesiyle ilgili 19 maddeden oluşan kanun teklifinin detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Peki, kripto yasası nedir, ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler ve maddeler:

Kripto para yasası nedir?

Kripto para yasası, Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerin azaltılmasını, faaliyetlerin düzenlenmesini ve denetlenmesini hedefliyor. Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayan düzenleme, bunların alım satıma konu edildiği platformların SPK tarafından lisanslanması ve SPK düzenleme ve denetimi kapsamına alınmasını amaçlıyor.

Kripto para yasasına göre kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak.

Kripto para yasasında neler var?

Tam Boyutta Gör Tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımı yer alıyor. İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak. Kripto para yasası maddelerinden satır başları şu şekilde:

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.

Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.

Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.

İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.

Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.

Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli olacak.

Kripto para yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kripto para düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra tasarının yasalaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.