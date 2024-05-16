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    Kripto para yasası TBMM'ye sunuldu: Düzenlemeler neler?

    Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki kripto para yasası nedir ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler:
    Kripto para yasası nedir? Tam Boyutta Gör
    Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi geçtiğimiz saatlerde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kripto para düzenlemesiyle ilgili 19 maddeden oluşan kanun teklifinin detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Peki, kripto yasası nedir, ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler ve maddeler:

    Kripto para yasası nedir?

    Kripto para yasası, Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerin azaltılmasını, faaliyetlerin düzenlenmesini ve denetlenmesini hedefliyor. Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayan düzenleme, bunların alım satıma konu edildiği platformların SPK tarafından lisanslanması ve SPK düzenleme ve denetimi kapsamına alınmasını amaçlıyor.

    Kripto para yasasına göre kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak.

    Kripto para yasasında neler var?

    Kripto para yasası TBMM'ye sunuldu: Düzenlemeler neler? Tam Boyutta Gör
    Tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımı yer alıyor. İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak. Kripto para yasası maddelerinden satır başları şu şekilde:
    • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.
    • Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.
    • Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.
    • Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.
    • Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.
    • İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.
    • İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.
    • İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
    • Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.
    • Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.
    • Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
    • Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli olacak.

    Kripto para yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

    Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kripto para düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra tasarının yasalaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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