İki kardeş, Ethereum açığından faydalanarak 25 milyon dolar çaldı!

Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında ABD Başsavcısı Damian Williams, planın çok karmaşık olduğunu ve blok zincirinin bütünlüğünü sorguladığını söyledi. Williams, "Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi alan kardeşlerin, uzmanlık becerilerini ve eğitimlerini dünya çapında milyonlarca Ethereum kullanıcısının güvendiği protokolleri tahrif etmek ve manipüle etmek için kullandıkları iddia ediliyor" dedi.
24 yaşındaki Anton ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak suçlamasıyla Salı günü tutuklandı. Adalet Bakanlığı, kardeşlerin her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
İddianamede, planın MIT'de okuyan kardeşler tarafından aylar süren planlamanın ardından Aralık 2022'de başlatıldığı belirtildi. Kardeşlerin, blok zincirinde bekleyen özel işlemlere hileli bir şekilde erişim sağlamak için uzmanlıklarını kullandığı ve belirli işlemleri değiştirerek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor.
Paravan şirketlerle Ethereum doğrulayıcısı kurdular
Bu bekleyen işlemlerin blok halinde yapılandırılması ve daha sonra, kripto varlıklarını takip eden merkezi olmayan bir defter görevi gören blok zincirine eklenmeden önce bir doğrulayıcı tarafından doğrulanması gerekiyor. Kardeşlerin, paravan şirketler ve yabancı borsalar aracılığıyla bir dizi Ethereum doğrulayıcısı kurarak bu sürece müdahale ettikleri belirtildi.
Bunu yapmak için, alıcıların ve satıcıların Ethereum ağında kazançlı fırsatlar bulmasına yardımcı olmak için sıklıkla kullanılan özel botların dikkatini çekmek üzere tasarlanmış "yem işlemleri" kullandıkları iddia ediliyor. Botlar yemi kaptığında, doğrulayıcılar bloğu blok zincirine eklemeden önce, bloğu kendi avantajlarına göre yeniden sıralayarak işlemi değiştirmek için bir güvenlik açığından faydalanıldığı düşünülüyor.
Kurbanlar hırsızlığı tespit ettiğinde paranın iadesini talep etmeye çalıştı ancak Adalet Bakanlığı, kardeşlerin bu talepleri reddettiğini ve bunun yerine parayı sakladığını iddia etti. IRS Ceza Soruşturması Birimi şuanda olayı soruşturarak detaylarını araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.