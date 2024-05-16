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    İki kardeş, Ethereum açığından faydalanarak 25 milyon dolar çaldı!

    ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre, MIT'de okuyan iki kardeşin, daha önce hiç görülmemiş bir planla Ethereum blok zincirini manipüle ederek 25 milyon dolar çaldığı iddia ediliyor.
    İki kardeş, Ethereum açığından faydalanarak 25 milyon dolar çaldı Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı bir iddianameye göre, MIT'de okuyan iki kardeşin, daha önce hiç görülmemiş bir kripto para birimi planıyla Ethereum blok zincirini manipüle ederek, 12 saniyede 25 milyon dolar çaldığı iddia ediliyor.

    Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında ABD Başsavcısı Damian Williams, planın çok karmaşık olduğunu ve blok zincirinin bütünlüğünü sorguladığını söyledi. Williams, "Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi alan kardeşlerin, uzmanlık becerilerini ve eğitimlerini dünya çapında milyonlarca Ethereum kullanıcısının güvendiği protokolleri tahrif etmek ve manipüle etmek için kullandıkları iddia ediliyor" dedi. 

    24 yaşındaki Anton ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak suçlamasıyla Salı günü tutuklandı. Adalet Bakanlığı, kardeşlerin her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

    İddianamede, planın MIT'de okuyan kardeşler tarafından aylar süren planlamanın ardından Aralık 2022'de başlatıldığı belirtildi. Kardeşlerin, blok zincirinde bekleyen özel işlemlere hileli bir şekilde erişim sağlamak için uzmanlıklarını kullandığı ve belirli işlemleri değiştirerek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor. 

    Paravan şirketlerle Ethereum doğrulayıcısı kurdular

    Bu bekleyen işlemlerin blok halinde yapılandırılması ve daha sonra, kripto varlıklarını takip eden merkezi olmayan bir defter görevi gören blok zincirine eklenmeden önce bir doğrulayıcı tarafından doğrulanması gerekiyor. Kardeşlerin, paravan şirketler ve yabancı borsalar aracılığıyla bir dizi Ethereum doğrulayıcısı kurarak bu sürece müdahale ettikleri belirtildi.

    Bunu yapmak için, alıcıların ve satıcıların Ethereum ağında kazançlı fırsatlar bulmasına yardımcı olmak için sıklıkla kullanılan özel botların dikkatini çekmek üzere tasarlanmış "yem işlemleri" kullandıkları iddia ediliyor. Botlar yemi kaptığında, doğrulayıcılar bloğu blok zincirine eklemeden önce, bloğu kendi avantajlarına göre yeniden sıralayarak işlemi değiştirmek için bir güvenlik açığından faydalanıldığı düşünülüyor.

    Kurbanlar hırsızlığı tespit ettiğinde paranın iadesini talep etmeye çalıştı ancak Adalet Bakanlığı, kardeşlerin bu talepleri reddettiğini ve bunun yerine parayı sakladığını iddia etti. IRS Ceza Soruşturması Birimi şuanda olayı soruşturarak detaylarını araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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