İki kardeş, Ethereum açığından faydalanarak 25 milyon dolar çaldı!

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Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı bir iddianameye göre, MIT'de okuyan iki kardeşin, daha önce hiç görülmemiş bir kripto para birimi planıyla Ethereum blok zincirini manipüle ederek, 12 saniyede 25 milyon dolar çaldığı iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında ABD Başsavcısı Damian Williams, planın çok karmaşık olduğunu ve blok zincirinin bütünlüğünü sorguladığını söyledi. Williams, "Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi alan kardeşlerin, uzmanlık becerilerini ve eğitimlerini dünya çapında milyonlarca Ethereum kullanıcısının güvendiği protokolleri tahrif etmek ve manipüle etmek için kullandıkları iddia ediliyor" dedi.

24 yaşındaki Anton ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak suçlamasıyla Salı günü tutuklandı. Adalet Bakanlığı, kardeşlerin her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İddianamede, planın MIT'de okuyan kardeşler tarafından aylar süren planlamanın ardından Aralık 2022'de başlatıldığı belirtildi. Kardeşlerin, blok zincirinde bekleyen özel işlemlere hileli bir şekilde erişim sağlamak için uzmanlıklarını kullandığı ve belirli işlemleri değiştirerek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor.

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Paravan şirketlerle Ethereum doğrulayıcısı kurdular

Bu bekleyen işlemlerin blok halinde yapılandırılması ve daha sonra, kripto varlıklarını takip eden merkezi olmayan bir defter görevi gören blok zincirine eklenmeden önce bir doğrulayıcı tarafından doğrulanması gerekiyor. Kardeşlerin, paravan şirketler ve yabancı borsalar aracılığıyla bir dizi Ethereum doğrulayıcısı kurarak bu sürece müdahale ettikleri belirtildi.

Bunu yapmak için, alıcıların ve satıcıların Ethereum ağında kazançlı fırsatlar bulmasına yardımcı olmak için sıklıkla kullanılan özel botların dikkatini çekmek üzere tasarlanmış "yem işlemleri" kullandıkları iddia ediliyor. Botlar yemi kaptığında, doğrulayıcılar bloğu blok zincirine eklemeden önce, bloğu kendi avantajlarına göre yeniden sıralayarak işlemi değiştirmek için bir güvenlik açığından faydalanıldığı düşünülüyor.

Kurbanlar hırsızlığı tespit ettiğinde paranın iadesini talep etmeye çalıştı ancak Adalet Bakanlığı, kardeşlerin bu talepleri reddettiğini ve bunun yerine parayı sakladığını iddia etti. IRS Ceza Soruşturması Birimi şuanda olayı soruşturarak detaylarını araştırıyor.

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İki kardeş, Ethereum açığından faydalanarak 25 milyon dolar çaldı