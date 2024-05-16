Yeni kripto para yasası ile gelen "hizmet bedeli" kesintisi nedir? Kimlerden alınacak?

- Hizmet bedeli kimden alınacak? Hizmet bedeli ne kadar?
- Yatırımcılardan hizmet bedeli alınacak mı?
- Hizmet bedeli ne zaman alınacak?
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 130 uncu maddesinde yapılacak değişiklik ile kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ve TÜBİTAK’a yüzde 1’er oranda “hizmet bedeli” ödemesi gerekecek. Toplamda yüzde 2 oranında kesinti yapılacak. SPK ve TÜBİTAK tarafından sunulacak hizmetlerin karşılığı olarak hizmet bedeli talep ediliyor.
Hizmet bedeli kimden alınacak? Hizmet bedeli ne kadar?
Hizmet bedeli, kripto para borsaların ve kripto alım satım platformlarından alınacak. Bu platformların faiz hariç tüm gelirlerinin yüzde 1’ini SPK’ya ve yüzde 1’ini TÜBİTAK’a ödemesi gerekecek.
Yatırımcılardan hizmet bedeli alınacak mı?
SPK ve TÜBİTAK, kripto para yatırımcılarından herhangi bir ücret almayacak. Kripto para borsaları, komisyon ücretlerini artırarak bu maliyeti dolaylı yoldan yatırımcıya yansıtılabilir.
Hizmet bedeli ne zaman alınacak?
Kripto para alım satım platformları, her sene en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yılın faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1’i kadar SPK’ya, yüzde 1’i kadar da TÜBİTAK’a ödeme yapacak.
Kanun teklifi kabul edilirse “hizmet bedeli” uygulaması bu yıl yürürlüğe girecek. 2024 yılındaki gelirler için 2025’in Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapılması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.