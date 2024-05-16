Yeni kripto para yasası ile gelen "hizmet bedeli" kesintisi nedir? Kimlerden alınacak?

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Tam Boyutta Gör AK Parti tarafından bugün TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi ile kripto paralara yönelik yeni düzenlemeler getiriliyor. Yeni yasa ile kripto paralara ek vergi gelmiyor ancak yüzde 2 oranında “hizmet bedeli” kesintisi getiriliyor. Hizmet bedeli nedir? Hizmet bedeli kimden alınacak?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 130 uncu maddesinde yapılacak değişiklik ile kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ve TÜBİTAK’a yüzde 1’er oranda “hizmet bedeli” ödemesi gerekecek. Toplamda yüzde 2 oranında kesinti yapılacak. SPK ve TÜBİTAK tarafından sunulacak hizmetlerin karşılığı olarak hizmet bedeli talep ediliyor.

Hizmet bedeli kimden alınacak? Hizmet bedeli ne kadar?

Hizmet bedeli, kripto para borsaların ve kripto alım satım platformlarından alınacak. Bu platformların faiz hariç tüm gelirlerinin yüzde 1’ini SPK’ya ve yüzde 1’ini TÜBİTAK’a ödemesi gerekecek.

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Yatırımcılardan hizmet bedeli alınacak mı?

SPK ve TÜBİTAK, kripto para yatırımcılarından herhangi bir ücret almayacak. Kripto para borsaları, komisyon ücretlerini artırarak bu maliyeti dolaylı yoldan yatırımcıya yansıtılabilir.

Hizmet bedeli ne zaman alınacak?

Kripto para alım satım platformları, her sene en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yılın faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1’i kadar SPK’ya, yüzde 1’i kadar da TÜBİTAK’a ödeme yapacak.

Kanun teklifi kabul edilirse “hizmet bedeli” uygulaması bu yıl yürürlüğe girecek. 2024 yılındaki gelirler için 2025’in Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapılması gerekecek.

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Yeni kripto para yasası ile gelen hizmet bedeli kesintisi nedir?