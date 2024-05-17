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    Yeni kripto yasasında yurt dışı borsalar yasaklanacak mı? Binance erişimi engellenecek mi?

    AKP Ankara Milletvekili ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri sosyal medyada gündem olan önemli bir konuda kafa karışıklığını giderdi.       
    Kripto para Tam Boyutta Gör
    Uzun çalışmalar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kripto para yasa tasarısı, kanun maddelerinin tam anlaşılamaması nedeniyle Türk kripto camiasında büyük bir paniğe neden oldu. Özellikle Binance gibi global borsaların yasaklanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri sosyal medyadan açıklama yaptı.

    Binance yasaklanacak mı?

    Dr. Ömer İleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    “Bugün meclise sunduğumuz ve kamuoyunda kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar doğrultusunda, özellikle yurt dışı platformlarına istinaden aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı duyuyorum;

    Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir. Türkiye’de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışı platformların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye’de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması SPK lisansına tabi olacaktır.”

    Daha önce de dile getirdiğimiz gibi bu madde global borsaların SPK lisansı olmadan Türkiye’de reklam yapması ve site açması ile ilgili. Binance borsası yine kullanılmaya devam edecek ancak Binance TR veya OKEX TR gibi borsaların SPK lisansı alması gerekecek.

    Diğer taraftan Türkiye borsalarında sık sık gördüğümüz yeni projelerin ön satışa sunulması da SPK tarafından belirlenmiş kurallara tabi olacak. Kurallar belirlenirken TÜBİTAK tarafından da katkı sağlanacak. Bu madde biraz kritik zira Bitci gibi borsaların yaptığı ön satışlar artık denetim altına alınacak. Bu konuda yapılan açıklama da şöyle:

    “TÜBİTAK’ın kripto varlıkların platformlarda listelenmesi sürecinde alacağı rol:

    Prensip olarak platformlarda listelenecek kripto varlıklara müdahale edilmemesine yönelik bir yaklaşım benimsenmiştir. Ancak listelemelerin gelişi güzel olmaması noktasında  platformlara nezdlerinde işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine ilişkin yazılı prosedür oluşturma şartı getirilecektir. Listeleme prosedürleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca ilke ve esaslar düzenlenebilmesi öngörülmüştür. SPK tarafından belirlenecek ilke ve esaslarda, TÜBİTAK ya da diğer kuruluşların da görüşleri alınabilecek ve kripto varlıkların teknolojik özelliklerine ilişkin teknik kriterlere de yer verilebilecektir. Dolayısı ile TÜBİTAK’ın doğrudan listelenecek varlıkları belirlemesi gibi bir yaklaşım kanun teklifinde yer almamaktadır.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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