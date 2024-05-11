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Tam Boyutta Gör Türkiye’de kripto paralara yönelik yeni düzenleme geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

Yeni kripto para düzenlemesi neler getiriyor?

Yeni yasa teklifiyle birlikte kripto para borsalarına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alma zorunluluğu getirilecek. Türkiye’de kripto para alım-satım hizmeti sunmak isteyen borsaların bu lisansı alması gerekecek. Ayrıca SPK, kripto para borsalarının denetlenmesi ve yeni düzenlemeler hazırlanması konularında yetkili olacak.

Kripto para borsalarının müşterilerin sahip olduğu nakit ve kripto varlıkları saklaması, müşteriler hizmetleri, uygulanacak yaptırım ve cezalar hakkında düzenlemeler yapılacak. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek.

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Söz konusu düzenleme ile “kripto varlık” tanımı yapılacak. Mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek tüm kripto varlıkları kapsaması için en geniş şekilde tanım hazırlandığı biliniyor. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları da hazırlandı.

Türkiye, kripto varlıklara yönelik uygulamaları nedeniyle FATF’nin 15 no'lu "Yeni Teknolojiler" standardında “kısmi uyumlu” olarak değerlendirilerek gri listesine alınmıştı. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 no'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacağımız değerlendiriliyor. Gri listeden çıkmak için diğer şartların da yerine getirilmesi gerekecek.

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Kripto paralara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak