Kripto paralara yönelik yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

Yeni kripto para düzenlemesi neler getiriyor?
Yeni yasa teklifiyle birlikte kripto para borsalarına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alma zorunluluğu getirilecek. Türkiye’de kripto para alım-satım hizmeti sunmak isteyen borsaların bu lisansı alması gerekecek. Ayrıca SPK, kripto para borsalarının denetlenmesi ve yeni düzenlemeler hazırlanması konularında yetkili olacak.
Kripto para borsalarının müşterilerin sahip olduğu nakit ve kripto varlıkları saklaması, müşteriler hizmetleri, uygulanacak yaptırım ve cezalar hakkında düzenlemeler yapılacak. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek.
Söz konusu düzenleme ile “kripto varlık” tanımı yapılacak. Mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek tüm kripto varlıkları kapsaması için en geniş şekilde tanım hazırlandığı biliniyor. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımları da hazırlandı.
Türkiye, kripto varlıklara yönelik uygulamaları nedeniyle FATF’nin 15 no'lu "Yeni Teknolojiler" standardında “kısmi uyumlu” olarak değerlendirilerek gri listesine alınmıştı. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 no'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacağımız değerlendiriliyor. Gri listeden çıkmak için diğer şartların da yerine getirilmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.