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Bitcoin’deki madencilik zorluğu son dönemlerde yüzde 5’ten fazla düşüş yaşadı. BTC.com'un verilerine göre zorluk, bu yılın şimdiye kadar ki en büyük düşüşünü yaşadı. Lider kripto para birimi, arka arkaya üç negatif zorluk ayarlaması kaydetti.

Bitcoin Madencilik Zorluğunda Gerileme

Bir yıl önce Bitcoin madencilik sektörü, Çin’deki yasakla birlikte sarsıldı. Bu yasakla birlikte yerel madenciler başka bir lokasyona göç etmek zorunda kaldı. Temmuz 2021’deki ayarlama döneminde ise zorluk yüzde 5,01’lik düşüşle yüzde 27,9’a geldi.

Bitcoin madencilik maliyeti son 10 ayın en düşük seviyelerinde! 1 hf. önce eklendi

Çin, madenciler için dünyanın en iyi ülkesi konumundaydı. Ancak, yasakla geçen süreçte ABD, Çin’i koltuğundan etmeyi başardı. Bu arada son düşüşün, ABD’nin madencilik konusunda lider merkezi Teksas’taki sıcak hava dalgasıyla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Yüksek sıcaklıklar, madencilik merkezlerini de derinden etkiledi.

İki haftada bir güncellenene madencilik metriği, madencilerin yeni paralar üretmesinin ne kadar karmaşık hale geldiğini de gözler önüne seriyor.

20 Temmuz'da, ağın toplam bilgi işlem gücünü gösteren Bitcoin'in hash oranı, Şubat sonundan bu yana en düşük seviye olan 189.8 EH/s'ye düştü.

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Bitcoin madencilik zorluğu düştü: BTC üretimi kolaylaştı