Bitcoin madencilik maliyeti son 10 ayın en düşük seviyelerine geriledi

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Bitcoin ve kripto paralar aylar içerisinde büyük bir değer kaybetmiş olsa da madencilerin daha verimli teçhizatlara olan yatırımları sürüyor. Bilindiği üzere Bitcoin evreninin temelini oluşturan madenciler, para birimini üretmek için büyük miktarda enerji harcıyor. ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan, Nisan ve Kasım 2021'de zirveye ulaşan Bitcoin üretim maliyetleri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Son 10 ayın en düşük seviyelerinde

Çarşamba günü yapılan açıklamada JPMorgan, Haziran başında 24.000 doları bulan üretim maliyetlerinin Temmuz ayı itibari ile son 10 ayın en düşük seviyesi 13.000 dolara kadar düştüğünü söyledi.

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Bununla birlikte Cambridge Üniversitesi tarafından paylaşılan yeni bir rapor, yaşanan bu düşüşün madencilerin ağdan ayrılması veya daha verimli ekipmanlara geçiş yapması sebebiyle oluşan elektrik tüketimindeki değişimler ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Bitcoin en kötü dönemlerini yaşıyor 1 hf. önce eklendi

Günümüzde Bitcoin ağının günlük tahmini güç talebinin 9,59 Gigawatt seviyelerinde olduğunu bildiriliyor. Bununla birlikte düşük Bitcoin üretim maliyetlerinin karlılığı artırarak madenci satış baskısını potansiyel olarak azaltacağını söyleyen Bloomberg, ayrıca bu etkinin ayı piyasasında madencilerin Bitcoin satmaya istekli olduğu tavan fiyatını da düşürebileceğini ve dolayısıyla Bitcoin fiyatının olumsuz yönde etkilenebileceğini bildirdi.

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Bitcoin madencilik maliyeti son 10 ayın en düşük seviyelerinde!