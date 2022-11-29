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    Anlık Bildirim

    Bitcoin milyonerleri düşüşte!

    Zincir üstü analitik firması Glassnode aracılığıyla açıklanan son verilere göre; şimdilerde BTC bakiyesi 1 milyon dolar veya daha fazlası olan sadece 23.000 cüzdan mevcut.
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    Bitcoin milyonerleri düşüşte! Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının, Bitcoin’in en yüksek seviyelerinden bu yana yaşadığı düşüşle birlikte Bitcoin milyonerlerinin endişeleri devamediyor. Birden fazla BTC cüzdanı grubunu araştıran Glassnode, 25 Kasım itibariyle bakiyesi 1 milyon doları aşan 23.245 cüzdan olduğunu tespit etti.

    Cointelegraph Markets Pro ve TradingView’den alınan verilere göre, milyoner cüzdan sayıları yaklaşık yüzde 79 düşerken, BTC/USD bu ay maksimum yüzde 77’lik bir düşüş görmüştü.

    Decentrader’ın kurucu ortakları tarafından bu hafta yapılan açıklamaya göre, özel depolamaya para çekme ve cüzdanları birleştirme kampanyalarının etkisiyle, 1 Bitcoin veya daha fazlasına sahip cüzdanlarda önemli artış yaşandı. 27 Kasım itibarıyla bun cüzdanların sayısı 952.000’i aşmıştı. Bu sayı Bitcoin tarihinde bir rekor olarak ifade ediliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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