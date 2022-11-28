Kripto paralar için düzenlemeler yolda: ABD Kongresi düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasalarındaki çalkantılar dur durak bilmiyor. FTX gibi yatırımcılarını dolandırarak batan borsalar, spekülasyonlar ve manipülasyonlar derken artık kripto paraları ve piyasaların denetim altına alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD Kongresi'ndeki temsilciler ve sanatörler düzenlemeler için ilk adımları atmaya hazırlanıyor.

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Özellikle bu ayın başlarında kripto para borsası FTX’in batması ve yüzbinlerce yatırımcıyı mağdur etmesi kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu. Artık çoğu temsilci ve senatör kripto para piyasalarının düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan kongrede bulunanların bir kısmı ise halen daha kripto paralar hakkında yetersiz bilgiye sahip olması dikkat çekiyor.

Kapsamlı düzenlemeler yolda

Tam Boyutta Gör ABD senatörü Cynthia Lummis kripto para borsalarının ve piyasalarının düzenlenmesi hakkında "Düzenlendikten sonra bile iflas edecek olan dijital varlıklarla uğraşan şirketler olmaya devam edecek, ancak en azından tüketici korumaları ve raporlamaya sahip olacağız ve buradaki en önemli şey, müşterilerin varlıklarını finans kuruluşunun varlıklarından ayırmak." diyor. Hatırlarsanız FTX olayında tam olarak olan da buydu, müşteri varlıkları kuruluşun varlığıymış gibi kullanılmıştı.

Halihazırda Kongre mensupları tarafından bir taslak da oluşturulmuş durumda. Bu Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası, Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) daha fazla güç vermeyi taahhüt ediyor ve menkul kıymetler ve emtialar arasında bir çizgi çizmeyi amaçlıyor. Ayrıca, yasa koyucuların ve düzenleyicilerin bu sürekli gelişen ve sürekli kafa karıştıran yeni dijital para dünyasını düzene sokmasına yardımcı olacak bir danışma komitesi kurulması öngörülüyor. Dolayısıyla kripto para piyasaları için bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler döneminin sonuna geliniyor gibi görünüyor.

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ABD Kongresi düğmeye bastı: Kripto para düzenlemeleri yolda