Kripto paralar için düzenlemeler yolda: ABD Kongresi düğmeye bastı

Özellikle bu ayın başlarında kripto para borsası FTX’in batması ve yüzbinlerce yatırımcıyı mağdur etmesi kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu. Artık çoğu temsilci ve senatör kripto para piyasalarının düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan kongrede bulunanların bir kısmı ise halen daha kripto paralar hakkında yetersiz bilgiye sahip olması dikkat çekiyor.
Kapsamlı düzenlemeler yolda
Halihazırda Kongre mensupları tarafından bir taslak da oluşturulmuş durumda. Bu Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası, Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) daha fazla güç vermeyi taahhüt ediyor ve menkul kıymetler ve emtialar arasında bir çizgi çizmeyi amaçlıyor. Ayrıca, yasa koyucuların ve düzenleyicilerin bu sürekli gelişen ve sürekli kafa karıştıran yeni dijital para dünyasını düzene sokmasına yardımcı olacak bir danışma komitesi kurulması öngörülüyor. Dolayısıyla kripto para piyasaları için bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler döneminin sonuna geliniyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam