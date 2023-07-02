Bitcoin ETF başvurusu reddedildi: Kritik direnç geçilemedi

Tam Boyutta Gör ABD düzenleyici kurumlarının zaman zaman yaptığı söylemler tam da Bitcoin fiyatı direnç çizgilerine geldiği zaman gerçekleşiyor ve direnci geçemeyen fiyat önemli bir şekilde aşağı çekiliyor. Bu hafta da benzer bir olay yaşandı.

Bitcoin ETF başvurusuna ret

Geçtiğimiz haftalarda Blackrock, Fidelity, ARK Invest gibi trilyon dolarlık fonların Bitcoin ETF için ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC’e başvuruda bulunması kripto para piyasasını hareketlendirmişti. Sadece bir haftada 25 bin dolar seviyesinden 30 bin dolar seviyesine çıkan Bitcoin fiyatı 31 bin dolar için gün saymaya başlamıştı.

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Tam bu sırada SEC yine devreye girdi ve ETF başvurularının listelenecek borsa ismi gibi bazı unsurları net bir şekilde açıklamadığı için eksik olduğunu ve bu yüzden kabul etmediklerini duyurdu. İtiraza açık olduğu için başvurucular hataları giderdikten sonra tekrar dosyaları gönderebilecekler.

Kesin bir ret olmamasına rağmen 31 bin dolar direncini kırmak üzere olan Bitcoin bir anda düşüşe geçti ve 29500$ seviyelerine kadar indi. Bu noktada yeniden toparlanarak 30500$ seviyelerine kadar geldi. Piyasada bir miktar alış yönünde iştah olduğu belirtilirken özellikle FED’in politikalarda yumuşamaya başlaması kaçan yatırımcıyı yeniden sahaya çekmiş durumda.

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Bitcoin yine kötü haberlerle sarsıldı