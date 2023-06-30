Islamic Coin geliyor üstelik Hak cüzdanıyla

Bitcoin ticaretinin helal olup olmadığı sorusu halen İslam dünyasında bir kesinliğe kavuşmamışken birbiri ardına İslami usullere uygun kripto para projeleri piyasaya çıkıyor. Şimdi sıra Islamic Coin projesinde.

Islamic Coin nedir?

Şeriata uygun olduğunu iddia eden Islamic Coin, HAQQ adı verilen bir blok zinciri üzerinde inşa ediliyor. Cosmos altyapısını kullanan HAQQ blok zinciri Web3 entegrasyonu vadediyor ve diğer ağlardaki kontratların kolay bir şekilde entegre edilebileceğini belirtiyor.

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Blok zincirinin testleri devam ederken toplam 4000 hesap açıldığı ve son 24 saatte 10000 aktarım yapıldığı belirtilmiş. Aktarımlar ortalama 5.6 saniye sürüyor. Projenin kripto parası ISLM ve Eylül ayında piyasaya sürülecek. Sushiswap ilk borsalardan biri. Testler esnasında aISLM test tokeni kullanılıyor. Hali hazırda Android ve iOS mobil uygulamaları da yayında.

Twitter hesabında merkezin İsviçre olarak gösterildiği Islamic Coin iddiasına göre özel ön satış turunda 200 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Ayrıca 200 milyon dolar daha gerektiği durumda kullanıma açılacak.

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