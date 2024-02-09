Bitcoin fiyatı yeniden 48 bin dolarda

Yıllardır beklenen Bitcoin ETF onayı sonrasında beklenmedik bir düşüşe başlayan Bitcoin, yüzde 20’den fazla düşüşle 39 bin dolar seviyelerine kadar gelmişti. Geçen haftadan itibaren toparlanmaya başlayan Bitcoin düştüğü noktaya geri geldi.

Bitcoin toparlanıyor

Bitcoin ETF onayı ile on binlerce Bitcoin rezervi biriktiren Blackrock gibi kuruluşların sürekli olarak cüzdanlardan borsalara devasa BTC aktarması veya borsalardan cüzdanlara BTC çekmesi tedirginliğe yol açıyor. Hal böyle olunca zaman zaman Bitcoin satışları artıyor ve fiyata negatif yansıyor.

ERC-404 trendi giderek yükseliyor 1 gün önce eklendi

Global piyasaların da toparlanması ve faizlerin bu yıl düşmeye başlayacağı beklentisi ile Bitcoin fiyatı bugün 48 bin dolar seviyesini geride bıraktı. 23 Ocak tarihinde 38900$ olduğunu düşünürsek sadece 16 günde yüzde 25’ten fazla bir yükseliş yaşadı. Dibi yakalayan long pozisyonlar ise büyük kârlar elde etti.

Ethereum da uzun bir süre sonra 2500$ barajını kırdı. Altcoin trendini her zaman Ethereum belirlediği için bu yükseliş pek çok kripto parayı da peşine taktı. TIA, DYM, INJ, KAS, ARB, SUI, ORDI gibi yeni projeler en yüksek seviyelerine ulaştı. ERC-404 akımının yeni yatırımcıları çekmesi ile önümüzdeki hafta da piyasaya para girişi bekleniyor.

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