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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı yeniden 48 bin dolarda

    Yeni yıla düşüşle başlayan Bitcoin kısa sürede toparlandı ve yeniden yükselişe geçti. Akşam saatlerinde 48 bin dolar seviyesini test ederek umutlandırdı.        
    Bitcoin
    Yıllardır beklenen Bitcoin ETF onayı sonrasında beklenmedik bir düşüşe başlayan Bitcoin, yüzde 20’den fazla düşüşle 39 bin dolar seviyelerine kadar gelmişti. Geçen haftadan itibaren toparlanmaya başlayan Bitcoin düştüğü noktaya geri geldi.

    Bitcoin toparlanıyor

    Bitcoin ETF onayı ile on binlerce Bitcoin rezervi biriktiren Blackrock gibi kuruluşların sürekli olarak cüzdanlardan borsalara devasa BTC aktarması veya borsalardan cüzdanlara BTC çekmesi tedirginliğe yol açıyor. Hal böyle olunca zaman zaman Bitcoin satışları artıyor ve fiyata negatif yansıyor.

    Global piyasaların da toparlanması ve faizlerin bu yıl düşmeye başlayacağı beklentisi ile Bitcoin fiyatı bugün 48 bin dolar seviyesini geride bıraktı. 23 Ocak tarihinde 38900$ olduğunu düşünürsek sadece 16 günde yüzde 25’ten fazla bir yükseliş yaşadı. Dibi yakalayan long pozisyonlar ise büyük kârlar elde etti.

    Ethereum da uzun bir süre sonra 2500$ barajını kırdı. Altcoin trendini her zaman Ethereum belirlediği için bu yükseliş pek çok kripto parayı da peşine taktı. TIA, DYM, INJ, KAS, ARB, SUI, ORDI gibi yeni projeler en yüksek seviyelerine ulaştı. ERC-404 akımının yeni yatırımcıları çekmesi ile önümüzdeki hafta da piyasaya para girişi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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