Bitcoin fiyatı yeniden 48 bin dolarda

Bitcoin toparlanıyor
Bitcoin ETF onayı ile on binlerce Bitcoin rezervi biriktiren Blackrock gibi kuruluşların sürekli olarak cüzdanlardan borsalara devasa BTC aktarması veya borsalardan cüzdanlara BTC çekmesi tedirginliğe yol açıyor. Hal böyle olunca zaman zaman Bitcoin satışları artıyor ve fiyata negatif yansıyor.
Global piyasaların da toparlanması ve faizlerin bu yıl düşmeye başlayacağı beklentisi ile Bitcoin fiyatı bugün 48 bin dolar seviyesini geride bıraktı. 23 Ocak tarihinde 38900$ olduğunu düşünürsek sadece 16 günde yüzde 25’ten fazla bir yükseliş yaşadı. Dibi yakalayan long pozisyonlar ise büyük kârlar elde etti.
Ethereum da uzun bir süre sonra 2500$ barajını kırdı. Altcoin trendini her zaman Ethereum belirlediği için bu yükseliş pek çok kripto parayı da peşine taktı. TIA, DYM, INJ, KAS, ARB, SUI, ORDI gibi yeni projeler en yüksek seviyelerine ulaştı. ERC-404 akımının yeni yatırımcıları çekmesi ile önümüzdeki hafta da piyasaya para girişi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.