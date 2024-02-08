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    Anlık Bildirim

    Kripto paralarda ERC-404 çılgınlığı başladı, sahte projelere dikkat

    Kripto paralar ile NFT kontratlarını entegre etmeyi amaçlayan ERC-404 akımı çılgınlığa dönüştü. Yatırımcıların kısa yoldan zengin olma hayaliyle akın ettiği projeler yüzlerce kat artış gösteriyor.
    ERC-404 Tam Boyutta Gör
    Bitcoin ETF başvurularının onaylanması sonrasında önemli bir düzeltmeye giden ve yüzde 20 civarında değer kaybeden Bitcoin, geçen haftadan bu yana toparlanma sürecinde. 45 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin kripto para piyasasını da toparlıyor. Tam bu esnada ise yeni bir çılgınlık başladı.

    ERC-404 nedir?

    ERC-404 adıyla başlayan yeni akımda yine yatırımcıların projelere hücum ettiği görülüyor. 200 kat, 300 kat gibi kazançlar yine sosyal medya paylaşımlarında havalarda uçmaya başladı. Peki ERC-404 neyi ifade ediyor?

    ERC-404 tanımı ERC-20 yani Ethereum tabanlı coinlerin, ERC-271 yani bildiğimiz NFT kontratları ile entegre olmasını tanımlıyor. Yani tam bir ERC-404 coin satın alıp cüzdanda tuttuğunuzda, karşılığında bir NFT basılıyor.

    Burada önemli nokta tam bir coin olması. Mesela 1 adet YES coin ya da 1 adet PANDORA coin. Eğer 0.99 YES coin elinizde kalırsa NFT otomatik olarak yakılıyor. 0.01 YES alarak bire tamamlarsanız yeni bir NFT basılıyor. Eğer cüzdandaki bir coini başka bir kişiye transfer ederseniz NFT de diğer cüzdana bağlanıyor.

    Bu akım aslında büyük kayıp içerisinde olan NFT sektörünün canlanmasına da yardımcı oluyor. Bir NFT için milyon dolarlar ödemek yerine coin ticareti yaparak NFT sahibi olmak biraz daha cazip hale gelmiş durumda. Bununla birlikte ardı ardına sahte ERC-404 projeleri de piyasaya çıkmaya başladı ve likiditeyi satarak yatırımcıyı mağdur etmeleri çok olası.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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