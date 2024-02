Kripto paralarda ERC-404 çılgınlığı başladı, sahte projelere dikkat

Tam Boyutta Gör Bitcoin ETF başvurularının onaylanması sonrasında önemli bir düzeltmeye giden ve yüzde 20 civarında değer kaybeden Bitcoin, geçen haftadan bu yana toparlanma sürecinde. 45 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin kripto para piyasasını da toparlıyor. Tam bu esnada ise yeni bir çılgınlık başladı.

ERC-404 nedir?

ERC-404 adıyla başlayan yeni akımda yine yatırımcıların projelere hücum ettiği görülüyor. 200 kat, 300 kat gibi kazançlar yine sosyal medya paylaşımlarında havalarda uçmaya başladı. Peki ERC-404 neyi ifade ediyor?

ERC-404 tanımı ERC-20 yani Ethereum tabanlı coinlerin, ERC-271 yani bildiğimiz NFT kontratları ile entegre olmasını tanımlıyor. Yani tam bir ERC-404 coin satın alıp cüzdanda tuttuğunuzda, karşılığında bir NFT basılıyor.

Burada önemli nokta tam bir coin olması. Mesela 1 adet YES coin ya da 1 adet PANDORA coin. Eğer 0.99 YES coin elinizde kalırsa NFT otomatik olarak yakılıyor. 0.01 YES alarak bire tamamlarsanız yeni bir NFT basılıyor. Eğer cüzdandaki bir coini başka bir kişiye transfer ederseniz NFT de diğer cüzdana bağlanıyor.

Bu akım aslında büyük kayıp içerisinde olan NFT sektörünün canlanmasına da yardımcı oluyor. Bir NFT için milyon dolarlar ödemek yerine coin ticareti yaparak NFT sahibi olmak biraz daha cazip hale gelmiş durumda. Bununla birlikte ardı ardına sahte ERC-404 projeleri de piyasaya çıkmaya başladı ve likiditeyi satarak yatırımcıyı mağdur etmeleri çok olası.

