Kripto paralarda ERC-404 çılgınlığı başladı, sahte projelere dikkat

ERC-404 nedir?
ERC-404 adıyla başlayan yeni akımda yine yatırımcıların projelere hücum ettiği görülüyor. 200 kat, 300 kat gibi kazançlar yine sosyal medya paylaşımlarında havalarda uçmaya başladı. Peki ERC-404 neyi ifade ediyor?
ERC-404 tanımı ERC-20 yani Ethereum tabanlı coinlerin, ERC-271 yani bildiğimiz NFT kontratları ile entegre olmasını tanımlıyor. Yani tam bir ERC-404 coin satın alıp cüzdanda tuttuğunuzda, karşılığında bir NFT basılıyor.
Burada önemli nokta tam bir coin olması. Mesela 1 adet YES coin ya da 1 adet PANDORA coin. Eğer 0.99 YES coin elinizde kalırsa NFT otomatik olarak yakılıyor. 0.01 YES alarak bire tamamlarsanız yeni bir NFT basılıyor. Eğer cüzdandaki bir coini başka bir kişiye transfer ederseniz NFT de diğer cüzdana bağlanıyor.
Bu akım aslında büyük kayıp içerisinde olan NFT sektörünün canlanmasına da yardımcı oluyor. Bir NFT için milyon dolarlar ödemek yerine coin ticareti yaparak NFT sahibi olmak biraz daha cazip hale gelmiş durumda. Bununla birlikte ardı ardına sahte ERC-404 projeleri de piyasaya çıkmaya başladı ve likiditeyi satarak yatırımcıyı mağdur etmeleri çok olası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.