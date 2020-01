Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi

Tam Boyutta Gör

Geçmişten günümüze, hamburgerlerimizde kullanılan etlere alternatif olacak ve bu etlerin besin değerlerini taşıyacak; bitki temelli alternatif etler ile ilgili birçok çalışma ve girişim yapılmıştı. Bunlarla birlikte, hamburger köftesi şekli yerine bütün parça biçiminde alternatif et üretimi, ilk yönteme göre oldukça zor.

İspanya’lı bir gruba ait Novameat adlı girişim projesi ile şu ana kadar yapılmış ‘’en gerçekçi’’ et üretimi yapılmakla birlikte etin maliyetinin aynı miktardaki parça et ile aynı olduğu belirtiliyor.

Novameart Steak 2.0 adı verilen et; aynı marketlerdeki et gibi görünüyor ve etin içeriğinde bezelye, deniz yosunu ve pancar suyu bulunuyor.

Etin üretimi için 3 boyutlu yazıcılardan yararlanıldı

Araştırma ekibi, bahsi geçen malzemelerden ince lifler üretmek için 3 boyutlu yazıcıdan yardım aldı ve üretilen ince lifler sayesinde üretilen ürün; aynı normal etler gibi ‘’etsi’’ bir görünüme kavuştu.

Şirket, önümüzdeki birkaç ay içerisinde formülü kesinleştirmeyi ve etin tadını sabitlemeyi hedefliyor.

Şirket şu an için ürettiği her 50 gram ete 1.50 dolar harcıyor yani her 450 gram et için 13.60 dolar harcanıyor. Bu miktarın da marketlerdeki et fiyatlarına yakın olduğu söyleniyor.

Novameat şirketi, et üretimini artırarak üretimdeki maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Eğer şirket et üretim maliyetini ucuzlatabilir ve etin lezzetini de iyileştirebilirse bitki temelli yapay etlerin piyasaya sürülmesi fikri ortaya çıkabilir.

