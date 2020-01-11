Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi

Geçmişten günümüze, hamburgerlerimizde kullanılan etlere alternatif olacak ve bu etlerin besin değerlerini taşıyacak; bitki temelli alternatif etler ile ilgili birçok çalışma ve girişim yapılmıştı. Bunlarla birlikte, hamburger köftesi şekli yerine bütün parça biçiminde alternatif et üretimi, ilk yönteme göre oldukça zor.
İspanya’lı bir gruba ait Novameat adlı girişim projesi ile şu ana kadar yapılmış ‘’en gerçekçi’’ et üretimi yapılmakla birlikte etin maliyetinin aynı miktardaki parça et ile aynı olduğu belirtiliyor.
Novameart Steak 2.0 adı verilen et; aynı marketlerdeki et gibi görünüyor ve etin içeriğinde bezelye, deniz yosunu ve pancar suyu bulunuyor.İlginizi Çekebilir 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi
Etin üretimi için 3 boyutlu yazıcılardan yararlanıldı
Araştırma ekibi, bahsi geçen malzemelerden ince lifler üretmek için 3 boyutlu yazıcıdan yardım aldı ve üretilen ince lifler sayesinde üretilen ürün; aynı normal etler gibi ‘’etsi’’ bir görünüme kavuştu.
Şirket, önümüzdeki birkaç ay içerisinde formülü kesinleştirmeyi ve etin tadını sabitlemeyi hedefliyor.
Şirket şu an için ürettiği her 50 gram ete 1.50 dolar harcıyor yani her 450 gram et için 13.60 dolar harcanıyor. Bu miktarın da marketlerdeki et fiyatlarına yakın olduğu söyleniyor.
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Novameat şirketi, et üretimini artırarak üretimdeki maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Eğer şirket et üretim maliyetini ucuzlatabilir ve etin lezzetini de iyileştirebilirse bitki temelli yapay etlerin piyasaya sürülmesi fikri ortaya çıkabilir.
https://futurism.com/the-byte/plant-based-steak-made-peas-seaweed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yapay et oldukça ucuz ve yaygın hale gelecek. Hatta gerçek etten daha fazla besin değerlerine sahip olacak, tad olarak ayırt edilemeyecek. Hayvan kesmek yasaklanacak. Cinayetle eşdeğer tutulacak. O dönemde büyüyen çocuklar insanların eskiden et yemek için hayvanları öldürdüğüne inanamayacaklar. Nasıl ki bir dönem sigaranın ne kadar sağlıklı olduğuna dair reklamlar yapıldığına, uçak yolculuklarında fosur fosur sigara içildiğine inanamıyorsak.
Bir steaksever.
Öncelikle şu anda bile yediğimiz " çiftlik yetiştirme" kaynaklı hormonlu etler ve tavukların -çok uzak geşmişe avcı topluma gitmeye gerek yok- insanoğlunun 100 yıl önce yediği etle uzaktan yakından alakası yok. Atalarımızın avlanarak ya da yetiştirerek elde ettiği hayvanlardan elde edip yedikleri et şu anda yediğimiz et değildi. Buna rağmen nispeten kolay elde edilen bugünkü ete bile toplumların çok ama çok büyük bir kesimi ekonomik nedenlerden dolayı ulaşamıyor. Çok uzaklara bakmayın ülkemizde bile etin tadını unutmuş, sadece bayramlarda yiyebilen milyonlar var. Küresel ısınma ve kaynakların azalması, dünya populasyonunun artması gibi nedenlerle bu sorun çok daha belirgin hale gelecek.
Doğanın dengesi canlıların birbirini yemesi ve avlaması üzerine kurulu. Bunu bilmeyecek kadar kör cahil değilim. Ama biz insanlar bu dengeyi bozalı çok oldu. Yaşam kültürü ve toplum dizaynı nedeniyle modern insanoğlunun şehirlerde toplanması ve teknolojik gelişme ile artık insanlar her türlü yaşamsal beceriden uzak bir insan toplumu var. Becerileri sadece işe gidip gelmek ve kendisine öğretilen işi yapmak üzerine kurulu insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyoruz artık. Bu insan türünü vahşi doğaya salsanız yaşamını sürdürecek hiçbir becerisi yok. İnsanlar eski çağlarda 40'lı, 50'li yaşında ölürken şimdi 40 yaşındaki insana "genç" diyoruz. Tıptaki gelişmeler ve belli başlı hastalıkların önlenmesiyle artan insan nüfusunu besleyebilmek için beslediğimiz hayvanlardan ürettiğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz ette yukarıdaki paragrafta sözünü ettiğim değişiklikler oldu ve bu dahi ihtiyacı karşılamıyor. Kök hücre, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile tıptaki gelişmeler sayesinde belki de 100 yaşındaki insanlara bile genç denilebilecek. Geliştirilen sensörler sayesinde insanların nefesinden, kalp ritminden ve kan değerlerindeki değişikliklerden hastalıkların daha vücuda yerleşmeden önüne geçilebilecek. Günümüzde bile insan dna'sındaki hastalıklı genleri elimine ederek yeni kuşaklarda kalıtsal hastalıkları önleyecek teknoloji mevcut. Etik nedenlerle kullanılmasına izin verilmiyor. Çin'de bir doktorun bu şekilde bir kaç bebek dünyaya getirilmesini sağladığı için hapise gönderildiği haberini donanımhaberde bile bulabilirsiniz. 100 yıl sonra gelinecek noktayı düşünemiyorum bile. Mevcut etik ve hukuksal kuralları gözardı eden birilerinin sahip oldukları ekonomik ve teknolojik imkanlarla şu anda bile hastalıklardan ve zayıflıklardan arınmış bir insan türünü oluşturup oluşturmadıklarını hiçbirimiz bilmiyoruz.
Daha uzun yazarak konuyu detaylandırmak isterdim ama ne de olsa yukarıda yapıldığı gibi bu konuda okumalar yapmış olmayı geçtim dilimizin yazım kurallarını bilmeyen birileri çıkıp tek cümlelik ifadelerle laf sokmaya çalışacak. Hıristiyan yaftası yapıştırmaya kalkacak. O yüzden yazmaya değmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar ifade edeyim "Dünya yazdıklarımdaki gibi gelişmeler olacak. Bu kesin bir şey." demiyorum. Dünyada son yüzyıldaki hatta son 50 yıldaki değişikliklere bakarak yüzlerce yıl sonra (nükleer temelli dünya savaşları çıkıp dünyadaki medeniyeti Mad Max seviyesine indirmeyeceğini öngörürsek) olabilecekleri kestirmeye çalışıyorum. Yapay etle ilgili en başta söylediklerim dünyanın buna ihtiyacı olacağı yönünde. Söylediklerim çok uzak ve çok afaki geliyorsa herkese küresel ısınma, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi konuların geçmişi ve geleceği ile ilgili okumalar yapmayı öneriyorum.
Konuyla ilgili argümanları olanlar laf sokma amaçlı cümleler yazmak yerine sizin gibi düşüncelerini ifade etseler keşke (başta kullandığınız TIRT lafını görmezden gelerek söylüyorum). Bunları Türkiyenin en popüler donanım ve teknoloji eksenli platformunda yaftalanmadan, hakarete uğramadan konuşamayacaksak nerede konuşacağız?