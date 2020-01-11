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    Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi

    İspanya’lı bir gruba ait Novameat adlı girişim projesi ile şu ana kadar yapılmış ‘’en gerçekçi’’ et üretimi yapılmakla birlikte etin maliyetinin aynı miktardaki parça et ile aynı olduğu belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi
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    Geçmişten günümüze, hamburgerlerimizde kullanılan etlere alternatif olacak ve bu etlerin besin değerlerini taşıyacak; bitki temelli alternatif etler ile ilgili birçok çalışma ve girişim yapılmıştı. Bunlarla birlikte, hamburger köftesi şekli yerine bütün parça biçiminde alternatif et üretimi, ilk yönteme göre oldukça zor.

    İspanya’lı bir gruba ait Novameat adlı girişim projesi ile şu ana kadar yapılmış ‘’en gerçekçi’’ et üretimi yapılmakla birlikte etin maliyetinin aynı miktardaki parça et ile aynı olduğu belirtiliyor.

    Novameart Steak 2.0 adı verilen et; aynı marketlerdeki et gibi görünüyor ve etin içeriğinde bezelye, deniz yosunu ve pancar suyu bulunuyor.

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    Etin üretimi için 3 boyutlu yazıcılardan yararlanıldı

    Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi
    Tam Boyutta Gör

    Araştırma ekibi, bahsi geçen malzemelerden ince lifler üretmek için 3 boyutlu yazıcıdan yardım aldı ve üretilen ince lifler sayesinde üretilen ürün; aynı normal etler gibi ‘’etsi’’ bir görünüme kavuştu.

    Şirket, önümüzdeki birkaç ay içerisinde formülü kesinleştirmeyi ve etin tadını sabitlemeyi hedefliyor.

    Şirket şu an için ürettiği her 50 gram ete 1.50 dolar harcıyor yani her 450 gram et için 13.60 dolar harcanıyor. Bu miktarın da marketlerdeki et fiyatlarına yakın olduğu söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi"

    Novameat şirketi, et üretimini artırarak üretimdeki maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Eğer şirket et üretim maliyetini ucuzlatabilir ve etin lezzetini de iyileştirebilirse bitki temelli yapay etlerin piyasaya sürülmesi fikri ortaya çıkabilir.



    https://futurism.com/the-byte/plant-based-steak-made-peas-seaweed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alaz1903 1 hf. en beğenilen
    Size bir gelecek projeksiyonu çizeyim:
    Yapay et oldukça ucuz ve yaygın hale gelecek. Hatta gerçek etten daha fazla besin değerlerine sahip olacak, tad olarak ayırt edilemeyecek. Hayvan kesmek yasaklanacak. Cinayetle eşdeğer tutulacak. O dönemde büyüyen çocuklar insanların eskiden et yemek için hayvanları öldürdüğüne inanamayacaklar. Nasıl ki bir dönem sigaranın ne kadar sağlıklı olduğuna dair reklamlar yapıldığına, uçak yolculuklarında fosur fosur sigara içildiğine inanamıyorsak.

    Bir steaksever.
    Size bir gelecek projeksiyonu çizeyim: Yapay et oldukça ucuz ve yaygın hale gelecek. Hatta gerçek etten daha fazla besin değerlerine sahip olacak, tad olara...
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    4 Yanıt Yanıtla +26
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    1ses1 1 hf. alaz1903
    Ve sonunda daha önce oluşmuyan hastalıklar çıkacak. Anatomik bozukluklar olacak. Eski hastalıklar aranacak
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    alaz1903 1 hf. smart1978
    Düşüncenize saygı duyarım. Ben kesinlikle böyle bir şey olacak demiyorum. Yakın tarihe, günümüzdeki gelişmelere bakarak ünyanın gidişatı bu yönde OLABİLİR diyorum. Etsever olduğumu belirtmem ise olaya bir vegan veya temelsiz ve duyarcı hayvan hakları savunucusu bakış açısı ile baklamdığımı ifade etmek içindi. Maksadı anlamanızı beklerdim. Buna rağmen yine de sebze sever biri değilim. Denge olsun diye kerhen sebze de yerim. Bu da benim kişisel kusurum olsun.

    Öncelikle şu anda bile yediğimiz " çiftlik yetiştirme" kaynaklı hormonlu etler ve tavukların -çok uzak geşmişe avcı topluma gitmeye gerek yok- insanoğlunun 100 yıl önce yediği etle uzaktan yakından alakası yok. Atalarımızın avlanarak ya da yetiştirerek elde ettiği hayvanlardan elde edip yedikleri et şu anda yediğimiz et değildi. Buna rağmen nispeten kolay elde edilen bugünkü ete bile toplumların çok ama çok büyük bir kesimi ekonomik nedenlerden dolayı ulaşamıyor. Çok uzaklara bakmayın ülkemizde bile etin tadını unutmuş, sadece bayramlarda yiyebilen milyonlar var. Küresel ısınma ve kaynakların azalması, dünya populasyonunun artması gibi nedenlerle bu sorun çok daha belirgin hale gelecek.

    Doğanın dengesi canlıların birbirini yemesi ve avlaması üzerine kurulu. Bunu bilmeyecek kadar kör cahil değilim. Ama biz insanlar bu dengeyi bozalı çok oldu. Yaşam kültürü ve toplum dizaynı nedeniyle modern insanoğlunun şehirlerde toplanması ve teknolojik gelişme ile artık insanlar her türlü yaşamsal beceriden uzak bir insan toplumu var. Becerileri sadece işe gidip gelmek ve kendisine öğretilen işi yapmak üzerine kurulu insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyoruz artık. Bu insan türünü vahşi doğaya salsanız yaşamını sürdürecek hiçbir becerisi yok. İnsanlar eski çağlarda 40'lı, 50'li yaşında ölürken şimdi 40 yaşındaki insana "genç" diyoruz. Tıptaki gelişmeler ve belli başlı hastalıkların önlenmesiyle artan insan nüfusunu besleyebilmek için beslediğimiz hayvanlardan ürettiğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz ette yukarıdaki paragrafta sözünü ettiğim değişiklikler oldu ve bu dahi ihtiyacı karşılamıyor. Kök hücre, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile tıptaki gelişmeler sayesinde belki de 100 yaşındaki insanlara bile genç denilebilecek. Geliştirilen sensörler sayesinde insanların nefesinden, kalp ritminden ve kan değerlerindeki değişikliklerden hastalıkların daha vücuda yerleşmeden önüne geçilebilecek. Günümüzde bile insan dna'sındaki hastalıklı genleri elimine ederek yeni kuşaklarda kalıtsal hastalıkları önleyecek teknoloji mevcut. Etik nedenlerle kullanılmasına izin verilmiyor. Çin'de bir doktorun bu şekilde bir kaç bebek dünyaya getirilmesini sağladığı için hapise gönderildiği haberini donanımhaberde bile bulabilirsiniz. 100 yıl sonra gelinecek noktayı düşünemiyorum bile. Mevcut etik ve hukuksal kuralları gözardı eden birilerinin sahip oldukları ekonomik ve teknolojik imkanlarla şu anda bile hastalıklardan ve zayıflıklardan arınmış bir insan türünü oluşturup oluşturmadıklarını hiçbirimiz bilmiyoruz.

    Daha uzun yazarak konuyu detaylandırmak isterdim ama ne de olsa yukarıda yapıldığı gibi bu konuda okumalar yapmış olmayı geçtim dilimizin yazım kurallarını bilmeyen birileri çıkıp tek cümlelik ifadelerle laf sokmaya çalışacak. Hıristiyan yaftası yapıştırmaya kalkacak. O yüzden yazmaya değmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar ifade edeyim "Dünya yazdıklarımdaki gibi gelişmeler olacak. Bu kesin bir şey." demiyorum. Dünyada son yüzyıldaki hatta son 50 yıldaki değişikliklere bakarak yüzlerce yıl sonra (nükleer temelli dünya savaşları çıkıp dünyadaki medeniyeti Mad Max seviyesine indirmeyeceğini öngörürsek) olabilecekleri kestirmeye çalışıyorum. Yapay etle ilgili en başta söylediklerim dünyanın buna ihtiyacı olacağı yönünde. Söylediklerim çok uzak ve çok afaki geliyorsa herkese küresel ısınma, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi konuların geçmişi ve geleceği ile ilgili okumalar yapmayı öneriyorum.

    Konuyla ilgili argümanları olanlar laf sokma amaçlı cümleler yazmak yerine sizin gibi düşüncelerini ifade etseler keşke (başta kullandığınız TIRT lafını görmezden gelerek söylüyorum). Bunları Türkiyenin en popüler donanım ve teknoloji eksenli platformunda yaftalanmadan, hakarete uğramadan konuşamayacaksak nerede konuşacağız?
    Düşüncenize saygı duyarım. Ben kesinlikle böyle bir şey olacak demiyorum. Yakın tarihe, günümüzdeki gelişmelere bakarak ünyanın gidişatı bu yönde OLABİLİR diyor...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Veganlık yaşayan bir canlıyı katletmek veya öldürmek diye algılanıp bitkiye yönelmek ise amaç, bitkinin de yaşayan bir canlı olduğunu gerçeğini yadsımak bir akılsızlık olmaz mı. Tüm bitki ve sebzelerin de bir karakteri, huyu, suyu ve davranış şekli ile birlikte canları ve ruhları vardır. En iyisi taş yemek.
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    MK* 1 hf.
    Zaten ot yiyorduk artık tescillenmiş ot yiyeceğiz.
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    viper 1 hf.
    Besin degerinin paket üzerindeki kutucuklar icine yazilan sayilardan ibaret oldugunu zanneden insanlar icin "ticari zeka" yine dahiyane bir ürün gelistirmis. Daha önce üzerine "kalp dostu, dogal, diyet, yagsiz, vitamin katkili, zenginlestirilmis omega-3" ve benzeri slaganlar yazdigi paketlere bir de bu eklenmis. Afiyet olsun. YERSEN!

    Kapalı binalarda fabrika usülü yetistirilen besi hayvanlarinin et kalitesi ve besin degeri bile dogada serbestçe otlayan hemcinslerinin yanına yaklasamazken, labaratuarda onun tozu, bunun suyu karıstırılarak yapılan bulamaçların hiç sansı yok.
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    burakdc 1 hf.
    Bu urun ancak vegan urunu olabılır. "Sebze yıyorum ama et gıbı :D".
    Bana kalırsa yapay et kok hucreden uretılen et olacak Hızlı ve ve ıstenılen mıktarda ıstenılen ozellıkte et uretılecek ve herkes gercek ama yapay et yıyecek tabıkı bunda ıstenıldıgı gıbı proteın dızılımı saglanabıldıgınden dolayı bıyolojık sılahta olabılecek ama sonucta hazır gıdada kımse anlayamıcak
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    Askaparta 1 hf.
    Gerçekçi et ne be, et ettir. Taklitle olmaz bu iş, biz hayvan gibi hayvan yiyeceğiz.
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    gren 1 hf.
    Bu arada mutlaka turkıyede bitki katkili et satiyorlardır caktırmadan
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    gren 1 hf.
    Zaten yeterince yapay gida var reklamvari urunler bunlar.
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    Led Zeppelin 1 hf.
    İnsan beslenmesi matematik hesabı gibi kimyasal bir olay değil. Gelip geçici trendden başka bir şey çıkmaz bu tür çalışmalardan.
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    alaz1903 1 hf. en beğenilen
    Size bir gelecek projeksiyonu çizeyim:
    Yapay et oldukça ucuz ve yaygın hale gelecek. Hatta gerçek etten daha fazla besin değerlerine sahip olacak, tad olarak ayırt edilemeyecek. Hayvan kesmek yasaklanacak. Cinayetle eşdeğer tutulacak. O dönemde büyüyen çocuklar insanların eskiden et yemek için hayvanları öldürdüğüne inanamayacaklar. Nasıl ki bir dönem sigaranın ne kadar sağlıklı olduğuna dair reklamlar yapıldığına, uçak yolculuklarında fosur fosur sigara içildiğine inanamıyorsak.

    Bir steaksever.
    4 Yanıt Yanıtla +26
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    Gt95 1 hf. alaz1903
    ama her yılbaşında hindiyi miğdeye indireceksiniz bu katliam olmayacak yersen
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    1ses1 1 hf. alaz1903
    Ve sonunda daha önce oluşmuyan hastalıklar çıkacak. Anatomik bozukluklar olacak. Eski hastalıklar aranacak
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    smart1978 1 hf. alaz1903
    TIRT projeksiyon...


    Insan sindirim sistemi otobur degildir. Insan dogasi geregi hem etcil hem otculdur.


    Sadece herhangi biri olamaz!


    Hayvan kesilmesi yasaklanamaz! Tabiatta diger hayvanlar zaten birbirlerini katlediyor bir sekilde acimasizca da ...
    Tabiatta o vahsiligi acimasizligi ile denge vardir. Bu dengeyi insanin KIT AKLI ve iradesi ile TANRI gibi mevcut duzene KANUN koyamaz ozellikle insanlar uzerinden :) .


    Ama insan eseri herseye insan sorunlara vesile olmaktadir zincirleme etkileri de vardir. Kelebek Etkisi de vardir ...


    Eskiden sadece ucaklarda degil kapali herhnagi bir mekanda da sigara iciliyordu! Yani olaya butunsel ele almak gerekiyor :)


    Etseverligin yaninda sebze severligini de dengele derim en azindan ifade ederdin burada .
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