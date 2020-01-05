Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi

Bir grup araştırmacı, kemik yaralanmalarının veya defektlerinin tedavisine katkı sağlayabilecek; kemik şekilli protein olarak adlandırılan ve kemik morfogenetik proteini olarak bilinen protein türü üzerinde araştırma yapıyor ancak bahsi geçen protein türünün bazı kısıtlamaları bulunmakla beraber yeni geliştirilen biyo uyumlu malzeme ile bu kısıtlamalar aşılacak gibi görünüyor.

Bone morphogenetic protein ( BMP ) yani kemik morfogenetik proteini olarak adlandırılan proretinin ana sorunlarından birini, protein dokusunun sadece yaralanma bölgesinde değil aynı zamanda çevredeki yumuşak dokularda da kemikleşme sürecini tetiklemesi oluşturuyor. İlgili protein, biyolojik olarak parçalanabilir kollojen yapıdaki süngerlerin arasından sızıyor ve kendine ait sınırlı bir alan içerisinde kalması gerekirken; çevre dokulara yayılıyor, bu durumda da çevre dokularda da etkisini gösteriyor.

Kemik morfogenetik proteini aljinat jel ile kombine ediliyor

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University of Oregon kurumundan, biyomühendis Marian H. Hettiaratchi önderliğindeki araştırma ekibi, BMP ile aljinat jel karışımını kombine etti ve medikal olarak antikoagülan olarak kullanılan heparin maddesi ile ilgili karışımı muamele etti.

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Yeni kombinasyon, laboratuvar şartlarında femurları yaralanmış fareler üzerinde denendi. Yaralı femurlara hali hazırda konulmuş olan nano boyuttaki ağ biçimli tüplere ilgili materyel enjekte edildi ve sonuçlara göre anormal ossifikasyon yani istenmeyen-anormal kemikleşme oranı, kollejen süngerlerle uygulanan tekniğe oranla %50 oranında azaldı. Bilim insanları sonuçların umut vadettiğini belirtiyor.

Önceki deneylerdeki anormal ve istenmeyen ossifikasyon oranı daha yüksek düzeylerde seyrediyordu çünkü BMP içinde bulunduğu süngerimsi dokulardan çevre dokulara sızıyordu. Yeni geliştirilen kombinasyon ve materyal sayesinde BMP maddesi istenilen bölgede, eski yönetmelere oranla daha lokalize biçimde kalabiliyor.

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Böylece hedeflenen bölge dışındaki bölgelerdeki kemik formasyonu miktarı azalıyor.

Yeni araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/bmp-herapin-bone-healing/

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