BJK SuperApp tanıtıldı: Fan token, kredi alma, para çekme, sigorta, canlı maç

BJK SuperApp nedir?
BJK SuperApp adıyla tanıtılan yeni mobil uygulama pek çok farklı sektörü bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Odak noktası haliyle Beşiktaş kulübü ile ilgili içerikler, Kartal Yuvası dijital mağazacılık, futbol ve basketbol branşlarından canlı maç anlatımı ve bilet satışı.
Bunların haricinde Sigortam.Net iş birliği ile kullanıcılar farklı sigorta seçeneklerini değerlendirebilecekler. Kısa bir süreliğine yurt dışı deplasman sağlık sigortası 1 Euro fiyatından satışa sunulacak.
Diğer bir yenilik ise Aktif Bank iş birliği ile kullanıcıların kredi çekebilecek olması. Bu özellik 2025 yılında aktif olacak. Mastercard iş birliği ile kullanıcılar kendi cüzdanlarını oluşturabilecek. Bu cüzdan için ön ödemeli bir kart ve ayrıca bir kredi kartı da edinebilecekler. Paribu iş birliği ile de kullanıcılar fan token fiyatlarını takip edebilecekler.
BJK SuperApp üzerinden sunulan Karakartal+ aboneliği ise günlük haber akışı, maç biletine erken ulaşma, stadyumda cafede cashback kazanımı ve iş ortağı markalarda cashback kazanma imkanları dahil olmak üzere pek çok avantaj sunuyor.
İlerleyen dönemlerde Beşiktaş TV ve Beşiktaş Dijital kanallarının entegrasyonu, maçlarda sesli yorumlar, seyahat ve konaklama planlaması, fintech hizmetleri gibi özellikler de uygulamada yerini alacak. Beşiktaş SuperApp uygulamasının ilerleyen saatlerde Google Play ve App Store üzerinde olacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..