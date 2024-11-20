BJK SuperApp tanıtıldı: Fan token, kredi alma, para çekme, sigorta, canlı maç

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın kendi mobil bankacılık uygulamasını piyasaya sürmesinin ardından Beşiktaş kulübü de atağa kalktı. Türkiye futbol tarihinde ilk kez göreceğimiz bir mobil uygulama kullanıma sunuldu.

BJK SuperApp nedir?

BJK SuperApp adıyla tanıtılan yeni mobil uygulama pek çok farklı sektörü bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Odak noktası haliyle Beşiktaş kulübü ile ilgili içerikler, Kartal Yuvası dijital mağazacılık, futbol ve basketbol branşlarından canlı maç anlatımı ve bilet satışı.

Bunların haricinde Sigortam.Net iş birliği ile kullanıcılar farklı sigorta seçeneklerini değerlendirebilecekler. Kısa bir süreliğine yurt dışı deplasman sağlık sigortası 1 Euro fiyatından satışa sunulacak.

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Diğer bir yenilik ise Aktif Bank iş birliği ile kullanıcıların kredi çekebilecek olması. Bu özellik 2025 yılında aktif olacak. Mastercard iş birliği ile kullanıcılar kendi cüzdanlarını oluşturabilecek. Bu cüzdan için ön ödemeli bir kart ve ayrıca bir kredi kartı da edinebilecekler. Paribu iş birliği ile de kullanıcılar fan token fiyatlarını takip edebilecekler.

BJK SuperApp üzerinden sunulan Karakartal+ aboneliği ise günlük haber akışı, maç biletine erken ulaşma, stadyumda cafede cashback kazanımı ve iş ortağı markalarda cashback kazanma imkanları dahil olmak üzere pek çok avantaj sunuyor.

İlerleyen dönemlerde Beşiktaş TV ve Beşiktaş Dijital kanallarının entegrasyonu, maçlarda sesli yorumlar, seyahat ve konaklama planlaması, fintech hizmetleri gibi özellikler de uygulamada yerini alacak. Beşiktaş SuperApp uygulamasının ilerleyen saatlerde Google Play ve App Store üzerinde olacağı belirtildi.

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