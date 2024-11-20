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    BJK SuperApp tanıtıldı: Fan token, kredi alma, para çekme, sigorta, canlı maç

    25 milyon Beşiktaş taraftarının sadece kulüp ile ilgili içerikler değil, kredi çekme, sigorta yaptırma ve fan token izleme gibi farklı işler yapabileceği uygulama indirmeye sunuluyor.   
    BJK SuperApp Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray’ın kendi mobil bankacılık uygulamasını piyasaya sürmesinin ardından Beşiktaş kulübü de atağa kalktı. Türkiye futbol tarihinde ilk kez göreceğimiz bir mobil uygulama kullanıma sunuldu. 

    BJK SuperApp nedir?

    BJK SuperApp adıyla tanıtılan yeni mobil uygulama pek çok farklı sektörü bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Odak noktası haliyle Beşiktaş kulübü ile ilgili içerikler, Kartal Yuvası dijital mağazacılık, futbol ve basketbol branşlarından canlı maç anlatımı ve bilet satışı. 

    Bunların haricinde Sigortam.Net iş birliği ile kullanıcılar farklı sigorta seçeneklerini değerlendirebilecekler. Kısa bir süreliğine yurt dışı deplasman sağlık sigortası 1 Euro fiyatından satışa sunulacak. 

    Diğer bir yenilik ise Aktif Bank iş birliği ile kullanıcıların kredi çekebilecek olması. Bu özellik 2025 yılında aktif olacak. Mastercard iş birliği ile kullanıcılar kendi cüzdanlarını oluşturabilecek. Bu cüzdan için ön ödemeli bir kart ve ayrıca bir kredi kartı da edinebilecekler. Paribu iş birliği ile de kullanıcılar fan token fiyatlarını takip edebilecekler. 

    BJK SuperApp üzerinden sunulan Karakartal+ aboneliği ise günlük haber akışı, maç biletine erken ulaşma, stadyumda cafede cashback kazanımı ve iş ortağı markalarda cashback kazanma imkanları dahil olmak üzere pek çok avantaj sunuyor. 

    İlerleyen dönemlerde Beşiktaş TV ve Beşiktaş Dijital kanallarının entegrasyonu, maçlarda sesli yorumlar, seyahat ve konaklama planlaması, fintech hizmetleri gibi özellikler de uygulamada yerini alacak. Beşiktaş SuperApp uygulamasının ilerleyen saatlerde Google Play ve App Store üzerinde olacağı belirtildi. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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