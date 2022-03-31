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    Black Shark 5 maliyete odaklanıyor

    Black Shark 5 akıllı telefon modeli 6.67 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 870 yonga seti, 64MP ana sensör, LPDDR5 RAM, 120W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. 
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    Black Shark 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    İlk piyasaya çıktığında performansı daima odağında tutan Black Shark oyuncu odaklı akıllı telefon serisi artık bütçesini düşünenleri de hedefliyor. Black Shark 5 orijinal model biraz daha maliyete odaklanıyor.

    Black Shark 5 özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran
    • Snapdragon 870 yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
    • 64MP+13MP+5MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 4650mAh batarya
    • 120W hızlı şarj
    • 425$ başlangıç

    Black Shark 5 akıllı telefon modeli serinin temel çizgilerini koruyarak daha uygun bir fiyat etiketine odaklanıyor. AMOLED ekran ve 144Hz tazeleme hızı korunurken dokunmatik hızı ise 720Hz seviyesinde.

    Manyetik tetik tuşları yerini alırken batarya hızlı ve çok hızlı şeklinde iki modda şarj edilebiliyor. Yine şarj kablosuna takılı olduğu esnada batarya şarjı durdurup ömrünü uzatabiliyor. Black Shark 5 satışları da hafta sonu Çin’de başlıyor.

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    S
    serpilxarslann 31 dakika önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 saat önce

    direk 10k

    LooF 1 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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