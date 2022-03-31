Black Shark 5 maliyete odaklanıyor

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İlk piyasaya çıktığında performansı daima odağında tutan Black Shark oyuncu odaklı akıllı telefon serisi artık bütçesini düşünenleri de hedefliyor. Black Shark 5 orijinal model biraz daha maliyete odaklanıyor.

Black Shark 5 özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 870 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

64MP+13MP+5MP arka kamera

16MP ön kamera

4650mAh batarya

120W hızlı şarj

425$ başlangıç

Black Shark 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 sa. önce eklendi

Black Shark 5 akıllı telefon modeli serinin temel çizgilerini koruyarak daha uygun bir fiyat etiketine odaklanıyor. AMOLED ekran ve 144Hz tazeleme hızı korunurken dokunmatik hızı ise 720Hz seviyesinde.

Manyetik tetik tuşları yerini alırken batarya hızlı ve çok hızlı şeklinde iki modda şarj edilebiliyor. Yine şarj kablosuna takılı olduğu esnada batarya şarjı durdurup ömrünü uzatabiliyor. Black Shark 5 satışları da hafta sonu Çin’de başlıyor.

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Black Shark 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı