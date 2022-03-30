Black Shark 5 Pro bellekte yeniliklerle geliyor

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Xiaomi tarafından başka bir firmaya devri gündemde olan Black Shark oyuncu odaklı telefon markası yeni modellere devam ediyor. Black Shark 5 Pro serinin en güçlü ve en iddialı akıllı telefonu olacak.

Black Shark 5 Pro özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

SSD+UFS 3.1 depolama

LPDDR5 6400Mbps RAM

108MP 1/1.52 inç ana sensör

4650mAh batarya

120W hızlı şarj

660$ başlangıç

Xiaomi Black Shark 5 iddialı oyun özellikleri ile geliyor 3 gün önce eklendi

Black Shark 5 Pro serinin en güçlü ve en iddialı akıllı telefonu haline geliyor. 144Hz tazeleme hızı ve 720Hz dokunmatik tarama hızı yanında HDR10+ ve 10-bit renk desteği sunulmuş. Yonga setinin her iki tarafında 4323 mm² ve 997 mm² olarak buhar odaları yer alıyor.

512GB’a kadar depolama seçeneklerinde SSD+UFS 3.1 yapısı eşit şekilde dağıtılmışç Örneğin 256GB+256GB gibi. RAM bellek de en hızlısı ve ayrıca hızlı depolama gereken durumlarda özel bir disk alanı ayırabiliyor.

Şarj kablosu takılı iken esnasında batarya dolumu bırakarak ömrünü uzatabiliyor. 2 adet 1.5cc hoparlör sayesinde DxOMark testlerinde 86 puan elde edilmiş. X-eksenli titreşim motoru daha iyi bir tecrübe sağlarken 4 adet mikrofon da en iyi ses algılamasını yapıyor. Kenar kısımdaki manyetik tetik tuşları oyuncu sınıfında anahtarlar barındırıyor. 13MP ultra geniş kamera ve 5MP telefoto makro kamerası olan telefon 2 Nisan itibariyle Çin’de satışa sunulacak.

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Black Shark 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı