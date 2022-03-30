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    Black Shark 5 Pro bellekte yeniliklerle geliyor

    Çok daha yüksek veri transferi için SSD ve UFS 3.1 belleği harmanlayan Black Shark 5 Pro amiral gemisi ayrıca LPDDR5 RAM üzerinde de özel bir disk alanı açabiliyor. 
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    Black Shark 5 Pro
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    Xiaomi tarafından başka bir firmaya devri gündemde olan Black Shark oyuncu odaklı telefon markası yeni modellere devam ediyor. Black Shark 5 Pro serinin en güçlü ve en iddialı akıllı telefonu olacak.

    Black Shark 5 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
    • SSD+UFS 3.1 depolama
    • LPDDR5 6400Mbps RAM
    • 108MP 1/1.52 inç ana sensör
    • 4650mAh batarya
    • 120W hızlı şarj
    • 660$ başlangıç

    Black Shark 5 Pro serinin en güçlü ve en iddialı akıllı telefonu haline geliyor. 144Hz tazeleme hızı ve 720Hz dokunmatik tarama hızı yanında HDR10+ ve 10-bit renk desteği sunulmuş. Yonga setinin her iki tarafında 4323 mm² ve 997 mm² olarak buhar odaları yer alıyor.

    512GB’a kadar depolama seçeneklerinde SSD+UFS 3.1 yapısı eşit şekilde dağıtılmışç Örneğin 256GB+256GB gibi. RAM bellek de en hızlısı ve ayrıca hızlı depolama gereken durumlarda özel bir disk alanı ayırabiliyor.

    Şarj kablosu takılı iken esnasında batarya dolumu bırakarak ömrünü uzatabiliyor. 2 adet 1.5cc hoparlör sayesinde DxOMark testlerinde 86 puan elde edilmiş. X-eksenli titreşim motoru daha iyi bir tecrübe sağlarken 4 adet mikrofon da en iyi ses algılamasını yapıyor. Kenar kısımdaki manyetik tetik tuşları oyuncu sınıfında anahtarlar barındırıyor. 13MP ultra geniş kamera ve 5MP telefoto makro kamerası olan telefon 2 Nisan itibariyle Çin’de satışa sunulacak.

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