Ucuz katlanabilir telefonların sayısı artıyor: Peki kalite?

Tam Boyutta Gör Uzun bir süre katlanabilir akıllı telefonların 1500$-2000$ bandında piyasaya çıktığını gördük ve malzeme maliyeti nedeniyle buna ikna edildik. Son dönemde bir orta seviye akıllı telefon fiyatına satılan katlanabilir telefonlar otaya çıkmaya başladı. Ne var ki kalite konusu biraz endişe uyandırıyor.

Blackview Hero 10 özellikleri ve fiyatı

6.9 inçlik 2K AMOLED ekran

MediaTek Helio G99 yonga seti

12GB RAM

256GB depolama

108MP+8MP ana kamera

32MP iç kamera

4000mAh batarya, 45W hızlı şarj

Android 14

425$ fiyat

Nubia Z Flip fiyatıyla şaşırttı 1 hf. önce eklendi

Blackview Hero 10 adıyla tanıtılan telefon 60Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor. Fiyat oldukça cazip ve Nubiz Z Flip ile hemen hemen aynı. Böylece dünyanın en ucuz iki adet katlanabilir akıllı telefonu mevcut diyebiliriz.

Nubiz Z Flip modeli Snapdragon 7 Gen 1, 120Hz ekran ancak yarı kapasite RAM, Android 13 ve düşük kamera ile geliyordu. Yani tüketiciler mutlaka bir özellikten fedakârlık yapmak zorunda. Diğer taraftan katlanabilir ekranın kalitesi bu fiyat seviyesinde endişe uyandırmıyor değil. Henüz bu cihazların uzun kullanım testleri mevcut değil.

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Blackview Hero 10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı