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    Ucuz katlanabilir telefonların sayısı artıyor: Peki kalite?

    Blackview Hero 10 en ucuz ikinci katlanabilir akıllı telefon oldu. Donanımlar artık orta seviyeye doğru inerken özellikle ekran sağlamlığı tüketicilerde soru işareti uyandırıyor.
    Blackview Hero 10 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uzun bir süre katlanabilir akıllı telefonların 1500$-2000$ bandında piyasaya çıktığını gördük ve malzeme maliyeti nedeniyle buna ikna edildik. Son dönemde bir orta seviye akıllı telefon fiyatına satılan katlanabilir telefonlar otaya çıkmaya başladı. Ne var ki kalite konusu biraz endişe uyandırıyor.

    Blackview Hero 10 özellikleri ve fiyatı

    • 6.9 inçlik 2K AMOLED ekran
    • MediaTek Helio G99 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB depolama
    • 108MP+8MP ana kamera
    • 32MP iç kamera
    • 4000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • Android 14
    • 425$ fiyat

    Blackview Hero 10 adıyla tanıtılan telefon 60Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor. Fiyat oldukça cazip ve Nubiz Z Flip ile hemen hemen aynı. Böylece dünyanın en ucuz iki adet katlanabilir akıllı telefonu mevcut diyebiliriz.

    Nubiz Z Flip modeli Snapdragon 7 Gen 1, 120Hz ekran ancak yarı kapasite RAM, Android 13 ve düşük kamera ile geliyordu. Yani tüketiciler mutlaka bir özellikten fedakârlık yapmak zorunda. Diğer taraftan katlanabilir ekranın kalitesi bu fiyat seviyesinde endişe uyandırmıyor değil. Henüz bu cihazların uzun kullanım testleri mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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