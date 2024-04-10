Nubia Z Flip şaşırtıcı fiyatıyla piyasada

Tam Boyutta Gör Sektörün en ucuz katlanabilir akıllı telefonu iddiasında bulunan Nubia Z Flip piyasaya çıktığında daha da şaşırttı. Beklentilerin de altına inen cihaz orta seviye bir standart akıllı telefonun fiyatına yaklaşmış durumda.

Nubia Z Flip fiyatıyla ilgi odağı

6.9 inçlik OLED ana ekranı olan telefonun dış kısmında da 1.43 inçlik dairesel bir bilgi ekranı yer alıyor. Menteşe 200 bin katlamaya dayanıklı. Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden gücünü alan telefon Japonya’da 6GB/128GB, Çin’de ise 8GB/256GB bellek ile başlayacak.

Nubia Flip 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

50MP arka kamera ve 16MP ön kamerası olan telefonun 4310mAh bataryası da 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Telefonun fiyatı Çin’de 415$ olarak duyuruldu ve fiyat konusunda rakibi yok. Uzun bir süre de olmayacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.