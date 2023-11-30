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    Blaupunkt 99 saat giden kulaklığını duyurdu

    Blaupunkt BE100 XTREME kablosuz kulaklık modeli 99 saate varan kullanım süresiyle kullanıcılara şarj ihtiyacı bırakmazken nispeten yüksek ses kalitesiyle de memnun ediyor.
    Blaupunkt BE100 XTREME Tam Boyutta Gör
    Kablosuz kulaklık sektöründe uzun kullanım süreleri artık erişilebilir bir hale gelmeye başladı. Özellikle kafa üstü veya boyun bantlı kulaklıklarda artık 100 saatlik süreler yadırganmıyor. Blaupunkt BE100 XTREME kulaklık kullanım süreleriyle rekor kırıyor.

    Blaupunkt BE100 XTREME özellikleri ve fiyatı

    Blaupunkt BE100 XTREME boyun bantlı kulaklık yaklaşık 99 saat kullanım süresi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek verimliliğe sahip bataryalar kullanan kulaklık TurboVolt teknolojisi ile hızlı şarj edilebiliyor.

    Güçlü HD ses ve basslar sunabilen kulaklık görüşmeler esnasında da berrak sesler üretebiliyor. Titreşim motoru ise gelen çağrılarda kullanıcıyı uyarıyor. Hindistan’da satışa sunulan kulaklık 14$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    tüfekli hareketler serisi tutulmayan ama iyi arabalar sunucu bağlantısı açılamadı toshiba klima yorumları plastik midede erir mi

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