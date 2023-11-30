Blaupunkt 99 saat giden kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Kablosuz kulaklık sektöründe uzun kullanım süreleri artık erişilebilir bir hale gelmeye başladı. Özellikle kafa üstü veya boyun bantlı kulaklıklarda artık 100 saatlik süreler yadırganmıyor. Blaupunkt BE100 XTREME kulaklık kullanım süreleriyle rekor kırıyor.

Blaupunkt BE100 XTREME özellikleri ve fiyatı

Blaupunkt BE100 XTREME boyun bantlı kulaklık yaklaşık 99 saat kullanım süresi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek verimliliğe sahip bataryalar kullanan kulaklık TurboVolt teknolojisi ile hızlı şarj edilebiliyor.

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Güçlü HD ses ve basslar sunabilen kulaklık görüşmeler esnasında da berrak sesler üretebiliyor. Titreşim motoru ise gelen çağrılarda kullanıcıyı uyarıyor. Hindistan’da satışa sunulan kulaklık 14$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.

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Blaupunkt BE100 XTREME tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı