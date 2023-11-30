Blaupunkt 99 saat giden kulaklığını duyurdu

Blaupunkt BE100 XTREME özellikleri ve fiyatı
Blaupunkt BE100 XTREME boyun bantlı kulaklık yaklaşık 99 saat kullanım süresi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek verimliliğe sahip bataryalar kullanan kulaklık TurboVolt teknolojisi ile hızlı şarj edilebiliyor.
Güçlü HD ses ve basslar sunabilen kulaklık görüşmeler esnasında da berrak sesler üretebiliyor. Titreşim motoru ise gelen çağrılarda kullanıcıyı uyarıyor. Hindistan’da satışa sunulan kulaklık 14$ gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.