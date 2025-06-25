AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için beta güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yeni beta güncellemesi sundu. Güncelleme, şu anda yalnızca geliştiriciler için indirilebilir ve güncellemeyi yüklemek için iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 yüklü bir cihaz gerekiyor.

iOS 26 beta 2 yayınlandı: Liquid Glass sorunları düzeltildi 21 sa. önce eklendi

AirPods 8A293c beta güncellemesi neler getiriyor?

Yeni ürün yazılımı, ‌iOS 26‌, ‌iPadOS 26‌ ve macOS Tahoe ile birlikte tanıttığı birkaç yeni özelliği getiriyor. İşte AirPods beta sürümünde deneyimlenebilen yeni özellikler:

Kamera Kumandası : iPhone'unuz tripod üzerindeyken fotoğraf çekmek veya videoyu başlatmak/durdurmak için herhangi bir uca basılı tutun.

: iPhone'unuz tripod üzerindeyken fotoğraf çekmek veya videoyu başlatmak/durdurmak için herhangi bir uca basılı tutun. Uyku Algılama : Cihazdaki sensörler, uykuya daldığınızı algıladıklarında dinlediğiniz şeyi duraklatır.

: Cihazdaki sensörler, uykuya daldığınızı algıladıklarında dinlediğiniz şeyi duraklatır. Stüdyo kalitesinde ses kaydı ve iyileştirilmiş arama netliği: AirPods, arka plan gürültüsünü uzak tutmak için H2 çipini ve Ses Yalıtımını kullanarak kablosuz yaka mikrofonu olarak da kullanılabilir.

AirPods, arka plan gürültüsünü uzak tutmak için H2 çipini ve Ses Yalıtımını kullanarak kablosuz yaka mikrofonu olarak da kullanılabilir. Otomatik CarPlay geçişi: Araç içine girdiğinizde veya araçtan indiğinizde ses, aracınızın hoparlörleri ile AirPods'unuz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.

AirPods beta güncellemesi nasıl yüklenir?

AirPods beta yazılımını yüklemek artık Apple Configurator veya Xcode profili gerektirmiyor. iPhone, iPad veya Mac’iniz iOS 26, iPadOS 26 veya macOS Tahoe beta sürümündeyse Ayarlar - Bluetooth - [AirPods'unuz] > Beta Güncellemeleri’ne gidin ve Açık olarak ayarlayın.

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AirPods Pro 2 ve AirPods 4'e güncelleme: İşte yenilikler

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