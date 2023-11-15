Dünyanın ilk ultrasonik katı durum kulaklığı duyuruldu

Ultrasonik kulaklık
xMEMS Labs tarafından geliştirilen Cypress MEMS sürücüler ultrasonik güçlendirme modülasyonunu kullanıyor. Yani fiziksel güçlendirici kullanmayan bu teknoloji ultrasonik ses dalgaları üretiyor ve bunları bir ters modülatöre ileterek insanın duyacağı sesler haline gelmesini sağlıyor.
Ultrasonik sürücüler kaynak sesi aynen kopyalayabildiği için mükemmel ses üretimi yapabiliyor. Ayrıca Hi-Res ve mekânsal ses de desteklenebiliyor. 6.3 x 6.5 x 1.65mm boyutlarındaki sürücü paketi 140dB düşük frekans ses basıncı ve 20Hz frekans seviyesine ulaşabiliyor.
Gürültü engelleme konusunda da geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olabilen sürücü çok daha düşük gecikmelere imza atıyor. TSMC ortaklığında üretilecek olan ultrasonik kulaklıkların CES 2024 fuarında sergileneceği ve 2024 sonlarında piyasaya sürüleceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.