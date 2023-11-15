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    Dünyanın ilk ultrasonik katı durum kulaklığı duyuruldu

    xMEMS Labs girişimi kulaklık teknolojilerinde devrim yapıyor. Ultrasonik üretilen ses dalgaları ile geleneksel yöntemden çok daha kaliteli ses üretilebilecek.    
    Cypress MEMS Tam Boyutta Gör
    Kulaklık ürünleri neredeyse yüz yılı aşkın bir süredir belirli mekanikler üzerinde çalışır. Fiziksel güçlendiriciler sesi ürettikten sonra bir diyaframa doğru yönlendirerek kulağınıza gelmesini sağlar. xMEMS Labs ise buna bir alternatif bulduklarını duyurdu.

    Ultrasonik kulaklık

    xMEMS Labs tarafından geliştirilen Cypress MEMS sürücüler ultrasonik güçlendirme modülasyonunu kullanıyor. Yani fiziksel güçlendirici kullanmayan bu teknoloji ultrasonik ses dalgaları üretiyor ve bunları bir ters modülatöre ileterek insanın duyacağı sesler haline gelmesini sağlıyor.

    Ultrasonik sürücüler kaynak sesi aynen kopyalayabildiği için mükemmel ses üretimi yapabiliyor. Ayrıca Hi-Res ve mekânsal ses de desteklenebiliyor. 6.3 x 6.5 x 1.65mm boyutlarındaki sürücü paketi 140dB düşük frekans ses basıncı ve 20Hz frekans seviyesine ulaşabiliyor.

    Gürültü engelleme konusunda da geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olabilen sürücü çok daha düşük gecikmelere imza atıyor. TSMC ortaklığında üretilecek olan ultrasonik kulaklıkların CES 2024 fuarında sergileneceği ve 2024 sonlarında piyasaya sürüleceği belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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