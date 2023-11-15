Dünyanın ilk ultrasonik katı durum kulaklığı duyuruldu

Tam Boyutta Gör Kulaklık ürünleri neredeyse yüz yılı aşkın bir süredir belirli mekanikler üzerinde çalışır. Fiziksel güçlendiriciler sesi ürettikten sonra bir diyaframa doğru yönlendirerek kulağınıza gelmesini sağlar. xMEMS Labs ise buna bir alternatif bulduklarını duyurdu.

Ultrasonik kulaklık

xMEMS Labs tarafından geliştirilen Cypress MEMS sürücüler ultrasonik güçlendirme modülasyonunu kullanıyor. Yani fiziksel güçlendirici kullanmayan bu teknoloji ultrasonik ses dalgaları üretiyor ve bunları bir ters modülatöre ileterek insanın duyacağı sesler haline gelmesini sağlıyor.

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Ultrasonik sürücüler kaynak sesi aynen kopyalayabildiği için mükemmel ses üretimi yapabiliyor. Ayrıca Hi-Res ve mekânsal ses de desteklenebiliyor. 6.3 x 6.5 x 1.65mm boyutlarındaki sürücü paketi 140dB düşük frekans ses basıncı ve 20Hz frekans seviyesine ulaşabiliyor.

Gürültü engelleme konusunda da geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olabilen sürücü çok daha düşük gecikmelere imza atıyor. TSMC ortaklığında üretilecek olan ultrasonik kulaklıkların CES 2024 fuarında sergileneceği ve 2024 sonlarında piyasaya sürüleceği belirtildi.

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