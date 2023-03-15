Bir neslin kahramanı Space Cobra oyun oluyor

Tam Boyutta Gör Ütopik uzay maceraları ve kolunun içerisinde yer alan lazer silahı ile 1980’li yılların kült manga animasyonu Space Cobra ya da Cobra, video oyunu haline geliyor. Oyun orijinal çizgi roman serisini temel alacak.

Sapce Cobra geri dönüyor

1978-1984 yılları arasında yayınlanan 18 ciltlik Japonca okunuşuyla Kobura ya da Cobra, döneminin en çok satan manga serilerinden birisiydi. 1982 yılında uzun metraj animasyon filmi çekilen seri aynı yıl 1 sezon olarak televizyonlarda oynadı. 2008 ve 2010 yıllarında iki adet mini dizi olarak yeniden çekildi. Yetişkinlere hitap ediyor olmasına rağmen ülkemizde de 80’li yıllarda çocukların vazgeçilmez kahramanı olmuştu.

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Düşmanlarından saklanan Cobra, yüzünü değiştirip anılarını sildikten sonra bir gün kayıp olan benliğini yeniden hatırlamaya başlar. Gizemli silahı ile birlikte düşmanlarının peşinde tekrar maceralara atılır. Karakterin ünlü yıldız Jean Paul Belmondo’dan esinlendiği bir dönem gündeme gelmişti. Cobra serisinin daha önce de video oyunları yapılmıştı ancak modern sistemlerle birlikte daha heyecanlı bir macera sunacağını söylemek yanlış olmaz.

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Space Cobra oyun oluyor