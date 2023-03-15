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    Anlık Bildirim

    Bir neslin kahramanı Space Cobra oyun oluyor

    1980’li yılların ortalarına doğru yayınlanan ve kısa sürmesine rağmen kült haline gelen Space Cobra ya da kısaca Cobra animasyon serisi video oyunu haline geliyor.
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    Space Cobra Tam Boyutta Gör
    Ütopik uzay maceraları ve kolunun içerisinde yer alan lazer silahı ile 1980’li yılların kült manga animasyonu Space Cobra ya da Cobra, video oyunu haline geliyor. Oyun orijinal çizgi roman serisini temel alacak.

    Sapce Cobra geri dönüyor

    1978-1984 yılları arasında yayınlanan 18 ciltlik Japonca okunuşuyla Kobura ya da Cobra, döneminin en çok satan manga serilerinden birisiydi. 1982 yılında uzun metraj animasyon filmi çekilen seri aynı yıl 1 sezon olarak televizyonlarda oynadı. 2008 ve 2010 yıllarında iki adet mini dizi olarak yeniden çekildi. Yetişkinlere hitap ediyor olmasına rağmen ülkemizde de 80’li yıllarda çocukların vazgeçilmez kahramanı olmuştu.

    Düşmanlarından saklanan Cobra, yüzünü değiştirip anılarını sildikten sonra bir gün kayıp olan benliğini yeniden hatırlamaya başlar. Gizemli silahı ile birlikte düşmanlarının peşinde tekrar maceralara atılır. Karakterin ünlü yıldız Jean Paul Belmondo’dan esinlendiği bir dönem gündeme gelmişti. Cobra serisinin daha önce de video oyunları yapılmıştı ancak modern sistemlerle birlikte daha heyecanlı bir macera sunacağını söylemek yanlış olmaz.

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    P
    pskillercheto 3 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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