Blizzard, Diablo Immortal oyunu ile para basıyor

Haziran ayının başında mobil ve PC platformuna çıkış yapan Diablo Immortal, geliştiricisine kazandırmaya devam ediyor. Blizzard'a iki haftada 24 milyon dolar kazandıran oyun, mobil platformdaki başarısını sürdürüyor.

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Şimdiye kadar 100 milyon dolar kazandırdı

Blizzard’ın Kasım 2018’de BlizzCon etkinliğinde duyurduğu aksiyon rpg oyunu Diablo Immortal, çıkış yaptığı günden bu yana tartışılan bir oyun oldu. Diablo Immortal, PC ve konsollar için yapılan önceki Diablo oyunları kadar sevilmedi; en azından bazı oyuncular tarafından. Ücretsiz oynanabilir bir oyun olmasına karşın karakter geliştirme gibi ilerlemeye katkı sağlayan öğelerin paraya dayalı olması gibi oyunun eleştirilebilecek bazı yönleri var ancak bu, gelirleri durdurmadı. Blizzard ve ortak geliştirici NetEase için oyun, büyük bir para makinesine dönüştü.

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Mobil oyuncuların gözdesi

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower’ın sağladığı bilgiye göre, Diablo Immortal’ın şimdiye kadar Blizzard’a kazandırdığı para 100 milyon doların üzerinde. Oyun, PC ve mobil platforma çıkış yapışının sekizinci haftasında bu başarıya imza attı. Diablo Immortal’ın mobil sürümü, şu anda dünya genelinde en çok oynanan 5 RPG oyundan biri. NetEase’in oyunu olan Fantasy Westward’dan sonra ikinci en büyük MMORPG.

PUBG Mobile'ı geçebilir

Diablo Immortal’dan sağlanan gelir, oyunun Çin’de çıkış yapmasıyla daha da artacak. Sensor Tower, 26 Temmuz itibarıyla PUBG Mobile’ın ardından Çin’de gelir açısından en büyük ikinci mobil oyun olduğuna dikkat çekiyor. Oyun için bir numaralı pazar tabii ki Amerika.

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