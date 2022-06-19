Diablo Immortal 2 haftada 24 milyon dolar satış yaptı

Blizzard’ın sevilen serisi Diablo’nun yıllar önce mobile geleceği açıklanmıştı. Diablo Immortal isimli oyun, uzun süre hayranları bekletmişti ancak 2 hafta önce PC ve mobil için çıkış yaptı. Diablo Immortal, oynaması ücretsiz olsa da birçok farklı oyun içi satış öğesine sahip. Oyunun “kazanmak için öde” yapısı birçok oyuncu tarafından eleştirilse de Diablo Immortal, çıkışından beri ciddi anlamda satış yapmış durumda.
Satışların neredeyse yarısı ABD merkezli
AppMagic tarafından yapılan analize göre Diablo Immortal, çıkışından beri en az 24 milyon dolarlık satış yapmış durumda. Satışların; kozmetik eşya, battle pass ve zindan kutuları oranı bilinmese de ciddi bir miktarının “kazanmak için öde” yapısındaki zindan kutuları olduğu düşünülüyor. AppMagic’e göre 24 milyon dolarlık satışın %43’ü ABD merkezli, %23’ü Güney Kore merkezli ve %8’i de Japonya merkezli.
24 milyon dolar ciddi bir satış kazancı olsa da PUBG Mobile, Genshin Impact ve Honor of Kings gibi oyunların aylık en az 100 milyon dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Diablo Immortal, “kazanmak için öde” yapısından ciddi gelir elde etse de Blizzard, Diablo 4’ün benzer bir oynanış yapısı sunmayacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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