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    Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi: Diablo 4 yeni nesil konsollara da geliyor

    Blizzard'ın merakla beklenen oyunu Diablo 4'ten iki yeni video paylaşıldı ve yeni nesil konsol sahipleri için güzel bir haber geldi. Oyun 2023 yılında çıkış yapacak.
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    Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Diablo'nun yeni oyunu Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi.

    Xbox Bethesda sunumunda oyuna hem yeni eklenen Necromancer sınıfı duyuruldu hem de yeni bir oynanış videosu geldi. Ayrıca oyunun PS5 ve Xbox Series'e de geleceği açıklandı.

    Tüm platformlar arasında cross-play ve cross-progression desteği sunacak oyun 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.

    Diablo 4 Oynanış Videosu

    Diablo 4 Necromancer Sınıfı

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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