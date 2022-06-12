Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi: Diablo 4 yeni nesil konsollara da geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Diablo'nun yeni oyunu Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi.

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Xbox Bethesda sunumunda oyuna hem yeni eklenen Necromancer sınıfı duyuruldu hem de yeni bir oynanış videosu geldi. Ayrıca oyunun PS5 ve Xbox Series'e de geleceği açıklandı.

Tüm platformlar arasında cross-play ve cross-progression desteği sunacak oyun 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.

Diablo 4 Oynanış Videosu

Diablo 4 Necromancer Sınıfı

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Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi