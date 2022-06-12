Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi: Diablo 4 yeni nesil konsollara da geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Diablo'nun yeni oyunu Diablo 4'ten yeni oynanış videosu geldi.
Xbox Bethesda sunumunda oyuna hem yeni eklenen Necromancer sınıfı duyuruldu hem de yeni bir oynanış videosu geldi. Ayrıca oyunun PS5 ve Xbox Series'e de geleceği açıklandı.
Tüm platformlar arasında cross-play ve cross-progression desteği sunacak oyun 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.
Diablo 4 Oynanış Videosu
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek