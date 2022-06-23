Diablo Immortal en kötü oyun olma yolunda

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Blizzard’ın Diablo efsanesini mobil platformlara getirdiği Diablo Immortal ne yazık ki en çok tartışılan ve en çok eleştirilen oyunlardan birisi olmayı başardı. Hatta en çok eleştirileni oldu diyebiliriz.

Diablo Immortal neden sevilmedi?

Diablo Immortal aslında mobil tarafta beğenilen ve övgü alan bir yapıya sahip. Grafikler ve oyun mekanikleri rakip MMO oyunlarına göre oldukça başarılı. Genel ana hikâye görevi dışında arkadaşlarınızla veya tek başınıza girebildiğiniz zindanlar, ekstra görevler, günlük görevler ve daha fazlası bulunuyor.

Diablo Immortal para tuzağı mı? 2 hf. önce eklendi

Bununla birlikte Blizzard’ın rahatsızlık verecek derecede oyun içi satın alma ögelerini oyunculara dayatması tepki topluyor. Normalde ücretsiz olsa da ücretsiz bir şekilde oyunu oynayanların ilerlemesi oldukça yavaş ve oyunun sonuna ulaşmak da imkânsıza yakın. Bir süre önce en üst seviyeye ulabilmenin 500 bin dolara mal olduğu ve dipsiz kuyu gibi para harcattığı dile getirilmişti.

Metacritic üzerinde de oyuncular tepkilerini dile getiriyor. Adeta olumsuz puan yağmuruna tutulan oyun hali hazırda PC tarafında 0.3 puan ortalaması ile sonuncu sıraya yerleşti. Android tarafında yine 0.3 puan ile sondan ikinci iken iOS tarafında 0.4 ile bir miktar yükselmeyi başarmış. Hatta bir ara tüm kategorilerde en son sıraya yerleştiği ifade ediliyor. Ağır eleştiriler alsa da iki haftada 24 milyon dolar kazanacak kadar oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

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