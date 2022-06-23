Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Diablo Immortal en kötü oyun olma yolunda

    Diablo Immortal oyuncuların tepkisini çekmeye devam ediyor. Firmanın çok itici oyun içi satış stratejisi oyunculara illallah dedirtti. Yağmur gibi olumsuz puanlar veriliyor. 
    3

    Diablo Immortal
    Tam Boyutta Gör

    Blizzard’ın Diablo efsanesini mobil platformlara getirdiği Diablo Immortal ne yazık ki en çok tartışılan ve en çok eleştirilen oyunlardan birisi olmayı başardı. Hatta en çok eleştirileni oldu diyebiliriz.

    Diablo Immortal neden sevilmedi?

    Diablo Immortal aslında mobil tarafta beğenilen ve övgü alan bir yapıya sahip. Grafikler ve oyun mekanikleri rakip MMO oyunlarına göre oldukça başarılı. Genel ana hikâye görevi dışında arkadaşlarınızla veya tek başınıza girebildiğiniz zindanlar, ekstra görevler, günlük görevler ve daha fazlası bulunuyor.

    Bununla birlikte Blizzard’ın rahatsızlık verecek derecede oyun içi satın alma ögelerini oyunculara dayatması tepki topluyor. Normalde ücretsiz olsa da ücretsiz bir şekilde oyunu oynayanların ilerlemesi oldukça yavaş ve oyunun sonuna ulaşmak da imkânsıza yakın. Bir süre önce en üst seviyeye ulabilmenin 500 bin dolara mal olduğu ve dipsiz kuyu gibi para harcattığı dile getirilmişti.

    Metacritic üzerinde de oyuncular tepkilerini dile getiriyor. Adeta olumsuz puan yağmuruna tutulan oyun hali hazırda PC tarafında 0.3 puan ortalaması ile sonuncu sıraya yerleşti. Android tarafında yine 0.3 puan ile sondan ikinci iken iOS tarafında 0.4 ile bir miktar yükselmeyi başarmış. Hatta bir ara tüm kategorilerde en son sıraya yerleştiği ifade ediliyor. Ağır eleştiriler alsa da iki haftada 24 milyon dolar kazanacak kadar oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız