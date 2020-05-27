BlizzCon 2020 iptal edildi, sanal bir etkinlik ihtimal dahilinde

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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl fuar sektörü çok ağır bir darbe aldı. CES 2020 fuarını güç bela kurtarabilen sektör sonrasında ardı ardına bölgesel ve global etkinliklerin ertelenmesi ile sarsılmaya başladı. Halen sektör belini doğrultabilmiş değil.

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BlizzCon 2020 de iptal

Blizzard firmasının her yıl Kasım ayında düzenlediği ve World of Warcraft dahil pek çok önemli oyunun yeni paketleri ile yeni oyunlarını tanıttığı BlizzCon fuarı bu yıl perdelerini açmayacak. Kasım ayında olmasına rağmen salgın uzmanlarının sonbahar dönemi için endişelerinin olması Blizzard’a geri adım attırdı.

Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

BlizzCon yöneticisi Saralyn Smith fuarı bu yıl gerçekleştirebilmek adına pek çok yöntemi masaya yatırdıklarını ancak salgın ile artık dünyanın yeni bir yaşam şekline geçişi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

BlizzCon 2020 bu yıl yapılmayacak ancak gelecek yılın ilk ayları için bir sanal etkinlik formatı düşünülüyor. Salgından korunma rehberleri de dikkate alınarak önümüzdeki aylarda bu sanal etkinliğe bir şekil verilmiş olacak.

https://wccftech.com/blizzcon-2020-cancelled/

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