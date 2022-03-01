Blockchain dünyasında neler yaşandı? - Şubat 2022

Tam Boyutta Gör

2021 yılını kapattığımızda kripto para ve Blockchain topluluğunda regülasyon tartışmaları gündemdeydi. Yeni yılın ilk ayında da benzer şekilde konuşmalar sürdü. Hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde kripto para birimleri geniş yer kapladı diyebiliriz. Şubat 2022’ye geldiğimizde işte dünyanın bambaşka bir yöne doğru evrilmesinin ayak seslerini duymaya başladık. Şubat ayının son günlerinde başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı, kripto para birimlerini de bir şekilde öne çıkardı. Dünya bir yandan savaşı, durumun mülkiyet ve insan yaşamı boyutunu konuşurken, bir yandan da yaşanan finansal kriz, kripto para birimlerine göz kırptı.

Şubat ayının ilk üç haftasına bakacak olursak, aslında nispeten sektör için sakin geçti diyebiliriz.

Fed’den yeşil ışık

Tam Boyutta Gör

Ayın ilk haftasının dikkat çeken başlıkları arasında Fed’in stablecoin’lerle ilgili bir rapor yayımlaması var. Kripto para birimlerinin potansiyel risklerine karşı çalışmalarını sürdüren Fed, yayımladığı raporda dolara sabitlenen stablecoin’lerin kripto para birimlerine kıyasla “güvenli varlık nitelikleri” sergilediğine dikkat çekti. Bu da sektörde stablecoin’lere yakılan bir yeşil ışık olarak değerlendirildi. Ticaret dışında, daha fazla alanda kullanılabilecek olan stablecoin’ler ilerleyen günlerde adından daha fazla söz ettirebilir. Hatta, ayın sonlarına doğru buna dair bazı ufak sesler de duyulmaya başlandı. Rusya - Ukrayna savaşında kripto para birimleri öne çıkarken, bazı bağışlar stablecoin cinsinden de yapıldı.

ManU ve Tezos el sıkıştı

Sektörde iş birliklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Şubat ayı da yine iş birliklerinin olduğu bir ay olarak kayıtlara geçti. Spor camiası aslında Blockchain ile yakından ilgili. Bu alanda yeni iş birliği İngiliz futbol kulübü Manchester United ve Blockchain ağı Tezos’tan geldi. Anlaşmanın yıllık 27 milyon dolar değerinde olması da dikkat çekiyor. İlerleyen zamanda farklı sektörlerin bu alanda yaptığı daha fazla iş birliğini göreceğiz.

Tam Boyutta Gör

BTC, 40.500 doları aştı

Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Kasım 2021’deki ATH’sinden sonra bir düşüş trendine girmişti. Uzunca bir süre de 38.000 dolar bandında sıkışan BTC, şubat ayının ilk haftasında 40.500 dolar barajını aştı. Bir sonraki hafta yükselişini sürdüren BTC, 44.000 dolar bandını kırdı.

Google Cloud önlem aldı

Kripto para birimleri denilince akla gelen ilk risklerden biri güvenlik oluyor. Buradaki endişeyi, kripto madenciliğinde da görüyoruz. Artık devasa bir sektör olan kripto para madenciliği, bir yandan büyük tesislerde yasal olarak yapılırken, diğer yandan bunu izinsiz şekilde sürdürenler de var. Google Cloud da şubat ayında bununla ilgili bir adım attı. Şirket, güvenliği ihlal edilmiş bir hesapta kripto para madenciliği yapan kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere, tehditlerin tespit edilmesine yardımcı olacak yeni Sanal Makine Tehdit Algılama (VMTD) sistemini duyurdu.

Bitfinex’ten çalınan 3,6 milyar dolar BTC

Kripto para borsası Bitfinex, 2016 yılında bir saldırıya uğradı. Bu saldırıca 3,6 milyar dolarlık Bitcoin çalındı. Aradan geçen yılların ardından ABD Adalet Bakanlığı, buradan çalınan BTC’leri ele geçirdiğini duyurdu. Olayla ilgili suçlular olan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan, New York’ta tutuklandı. Kripto para dünyası içinde büyük ses getiren olaya Netflix de el attı. Platform, bu yaşananları bir dizi yapacağını duyurdu.

Bitfinex’ten Çalınan Bitcoin’ler Hackerlar Tarafından Taşındı 4 hf. önce eklendi

Intel’den Blockchain’e destek

Teknoloji sektörü ile Blockchain dünyası tabii ki sürekli olarak dirsek temasında. Bitcoin madenciliği için özel ASIC işlemcisini geliştirdiğini duyuran Intel, şubat ayında Blockchain teknolojisine da odaklanacağını belirten bir açıklama yaptı. Intel, açık ve güvenli bir Blockchain ekosistemini devreye sokacak, teşvik edecek ve bu teknolojiyi sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye yardımcı olacak.

Kripto topluluğundan yerli borsalara çağrı

Türkiye’nin gündeminde kripto para yasa tasarısı var. Bununla ilgili hükümet tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de ay içinde sosyal medyada bu tasarıya dair bir taslak dolaştı durdu. Doğruluğu belli olmayan taslağa dair topluluktan da sesler yükseldi. En büyük tepkiyi yerli kripto para borsaları aldı. Konuyla ilgili bir tweet atan Ahmet Usta, “Mevcut şekliyle yasalaşırsa ülkemize büyük zarar verecek kripto varlık yasa tasarısı arkasında, yerli kripto para borsalarının etkisi olduğuna dair iddialar var” dese de borsalar tarafından konuya dair net bir açıklama gelmedi.

Samsung, Theta Network’ü seçti

Ayın devamında da iş birliklerini duymaya devam ettik. Teknoloji devi Samsung da iş birliği duyuran şirketlerden biri oldu. Şubat ayında Unpacked etkinliğini düzenleyen Samsung, burada Galaxy S22 ailesini ve Samsung Galaxy Tab S8 tablet modelini tanıttı. Bu etkinlik hem metaverse’te yayınlandı hem de etkinlikte NFT’ye dair bir duyuru yaptı. Samsung, Galaxy S22 veya Tab S8'i ön sipariş veren müşterilerine, NFT dağıtacağını duyurdu. Bunun için de Theta Labs ile ortaklık kurdu. Samsung'un bu NFT adımının kullanıcıları Theta'nın NFT pazarı ThetaDrop'a çekmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Rusya Merkez Bankası, kendi CBDC’sini başlattı

Ayın sonlarında doğru gerçekleştirdiği askeri operasyonla anılan Rusya, ayın ortalarında kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) başlatmıştı. Rusya Merkez Bankası, Dijital Ruble’yi tedavüle soktu. Ancak ne yazık ki bu, gündemde çok fazla yer edemedi.

Ukrayna, kripto paraları yasal olarak kabul etti

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, bu konuda hala tek. Ancak, ülkeler de kripto para birimlerine dair aksiyon almaya devam ediyor. Şubat ayında Ukrayna, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto para birimlerini yasal olarak kabul eden bir yasa çıkarttı. Kripto para birimlerine göz kırpan Ukrayna, bundan kısa bir süre sonra içinde bulunduğu savaş durumunda da yine kripto para birimlerine başvurdu.

Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştay raporu yayımlandı

Türkiye’de sektörel en popüler konu, düzenlenen Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştayı oldu. Bu çalıştayın ardından da bir rapor yayımlandı. Kripto para yasasının nasıl olması gerektiğine sektörel gözle yanıt veren raporda, kripto varlığa konu edilen tüm kavramların tanımının net bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor.

AB, Bitcoin’i yasaklamak istedi

Ayın son haftasında dikkat çeken haberlerin başında Avrupa Birliği’nin Bitcoin’i yasaklamak için çalışmalara başladığı iddiaları yer aldı. Alman kripto para birimi medya kuruluşu BTC-ECHO’nun yayınladığı rapora göre, Avrupa Birliği‘nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere İş kanıtı (PoW) konsensüs yapısına sahip kripto para birimlerini yasaklamak için çalışmalar başladı. İlerleyen dönemde buna dair daha net ve resmi açıklamalar görecek miyiz? Hep birlikte takip edeceğiz.

Rusya - Ukrayna savaşı

Rusya, 24 Şubat günü Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlediğini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra dünyanın gözü kuşağı Rusya ve Ukrayna’da oldu. Bir yandan mülkiyet ve insan yaşamına dair endişeler dile getirildi. Diğer yandan tüm dünya finansal olarak zorlu bir sürece girdi. Savaşın ilanıyla birlikte kripto paralarda sert bir düşüş yaşandı. Aynı şekilde borsalarda da düşüş görüldü. Dikkat çeken bir önemli nokta TL’nin, bu aşamada en fazla değer kaybeden para birimi olması oldu.

24 Şubat günü, Ukrayna aldığı bir kararla elektronik para (e-Para) basımını ve elektronik cüzdanların yenilenmesi operasyonlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Bunun akabinde, bankalar da para çekme konusunda kısıtlamalar yapmaya başladı. Tam da bu süreçte öne çıkan kripto para birimleri oldu. Ukrayna’nın kripto para borsası Kuna’nın işlem hacmi 3 katına çıktı. Borsanın USTD/UAH paritesi 1.10’un üzerinde çıktı.

Tam Boyutta Gör

Savaş durumunda Ukrayna’daki STK’lar ordu için bağış toplamaya başladı. Burada toplanan bağışların kripto para biriminde olabilmesi dikkat çekti. Ukrayna da resmi olarak kripto para birimi bağışı kabul etmeye başladığını duyurdu. Böylece hem Ukrayna hükümeti hem de STK’lar, bu süreçte kripto para biriminde bağış almaya başladı. 28 Şubat sabah saatlerinde bu bağışın miktarı 30 milyon dolara yaklaşmıştı. Dünyanın farklı yerlerinden de yapılan bağışların, ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Kripto para birimleri Ukrayna tarafında bu şekilde öne çıkarken, Rusya için de bazı konuşmalar var.

Savaşın ilanından sonra ABD ve AB, Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılacağını açıkladı. Rusya, birçok ülkeye ürün ihraç eden bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu ihracatları yaparken, SWIFT kullanarak ödeme alması son derece önemli. SWIFT’ten çıkarılması durumunda ülkenin ödemelerini alması için yeni bir çözüm bulması gerekiyor. Burada da bir kesim kripto para birimlerini öne atıyor. Tabii şimdilik resmi olarak buna dair herhangi bir açıklama yok. Ancak, Rusya’nın ihracattan elde edeceği paraları nasıl alacağı konuşulurken kripto para birimlerinin adını geçmesi oldukça önemli.

Bitcoin’de son durum

Bitcoin, ay kapanışınıyla birlikte yukarı yönlü ivme yakalayarak 44 bin dolar seviyesine kadar çıktı. BTC, bir sonraki ayda yeni bir toplanma yaşayacak mı? Şimdilik belirsiz.

Şubat ayı, iş birlikleri, Bitcoin hareketi ve Rusya-Ukrayna savaşının dominasyonuyla geçti diyebiliriz. Yeni ayda Rusya-Ukrayna gündemde kalmaya devam edecektir. Diğer yandan Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz kararı var. Bunun etkilerini Mart 2022’de göreceğiz.

Aynı zamanda MWC 2022 de başladı. Burada da yine Blockchain alanında birçok yenilik ve teknoloji duyurulacak. Mart ayı hem ekonomi hem de teknoloji açısından oldukça hareketli geçecek diyebiliriz.

Hazırlayan: Hazal Orta - BTC Haber

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Blockchain dünyasında neler yaşandı? Şubat 2022