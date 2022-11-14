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    BlockFi para çekme işlemlerini durdurdu: Yatırımcılar tedirgin

    Kripto kredi platformu BlockFi, para çekme işlemlerini durdurdu. Bu kararın nedeniyle kullanıcılar büyük tedirginlik yaşıyor.                                      
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    BlockFi para çekme işlemlerini durdurdu: Yatırımcılar tedirgin Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası FTX’in çökmesiyle birlikte, etkilenen şirketlerin zararları büyümeye devam ediyor. Özellikle FTX ile bağlantısı olan şirketler, iflaslardan korunmanın yollarını arıyor. Çoğu şirket, yatırımcılarının varlıklarını geri ödemede sıkıntılar yaşıyor. 

    Yatırım varlık yönetim şirketleri ve kripto borç verme platformları yeni likidite bulmanın yollarını arıyor. Ancak, tüm bu koşuşturmanın ötesinde yatırımcılar tedirginlik yaşadı.

    BlockFi, FTX'in iflası sonrasında para çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Bunun üzerine, platform kullanıcılarından tepki geldi. BlockFi, iflasa sürüklendiği zamanlarda FTX'ten destek alarak ayakta kalmıştı. Şimdi tam tersi yaşanıyor ve FTX'in çöküşü, BlockFi'yi iflasa sürüklüyor. 

    Kripto kredi şirketi BlockFi, kullanıcıları para çekme işlemlerini duraklatacağını duyurarak şaşırttı. Şimdi kullanıcılar, kafaları karışmış ve pek fazla cevap alamadan bekliyor.

    Yıl sonuna kadar izinli olan BlockFi kurucusu ve CEO’su Zac Prince, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Şirketin yatırımcıları, yaşanan olaylardan dolayı güven kaybı ve tedirginlik yaşıyor. Müşterilerine tüm işlemleri sorunsuz gerçekleştireceğini belirten şirketin, teminat talebinde bulunması dikkat çekti.

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