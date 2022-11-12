İflas eden FTX CEO’su Arjantin’e kaçtı: Uçuşunu binlerce insan izledi

Tam Boyutta Gör Sam Bankman-Fried (SBF), FTX üzerindeki potansiyel istismarının ardından soluğu Arjantin’de almış durumda. Sam Bankman-Fried’ın Güney Amerika ülkesine seyahat ettiği haberi şu ana kadar resmi olarak doğrulanmasa da Flightradar24 verileri ve çeşitli raporlar bunu doğruluyor.

FTX kâbusu bitmiyor, şimdi de siber saldırı 7 sa. önce eklendi

Kripto para borsası FTX, Cuma günü ABD’de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmuştu. Dünyanın en büyük üç kripto para borsasından birisi olan FTX’in iflas süreci ise skandallarla ortaya çıktı. FTX’in yan şirketi Alameda Research’e milyarlarca dolar fonu aktardığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın ortaya çıkması kripto paralarda çakılmalara neden olmuştu. Ardından Binance’nin FTX’i satın alma girişimi ve vazgeçmesi olayı körüklemişti. Sonucunda ise geçtiğimiz gün FTX iflas başvurunda bulunmuştu. Durum burada da bitmedi, gece geç saatlerde FTX’in hacklendiği ve 600 milyon dolar değerinde varlığın çalındığı aktardı.

FTX ve Alameda’nın kurucusu SBF, soluğu Arjantin’de aldı

FTX CEO’luğundan istifa eden Sam Bankman-Fried’ın (SBF) bir süre önce Bahamalar’dan Arjantin’e doğru yola çıktığı aktarılıyor. Flightradar24, bu uçuşun günün en çok takip edilen uçuşu olduğunun da altını çiziyor. Bir kez daha belirtelim, SBF’nin kesin olarak Arjantin’e gittiği resmi olarak onaylanmamış durumda ancak uçağı şu anda Arjantin’de. SBF'nin uçuşunu ise yaklaşık 9 bin kişi takip etti.

Olayla ilgili haberlerimizden daha fazla ayrıntıyı öğrenebilirsiniz:

FTX borsası iflas etti, iğrenç bilgiler ortaya saçıldı

Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? İşte süreçte yaşanan olaylar

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İflas eden FTX CEO’su Sam Bankman-Fried Arjantin’e kaçtı