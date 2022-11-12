İflas eden FTX CEO’su Arjantin’e kaçtı: Uçuşunu binlerce insan izledi

Kripto para borsası FTX, Cuma günü ABD’de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmuştu. Dünyanın en büyük üç kripto para borsasından birisi olan FTX’in iflas süreci ise skandallarla ortaya çıktı. FTX’in yan şirketi Alameda Research’e milyarlarca dolar fonu aktardığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın ortaya çıkması kripto paralarda çakılmalara neden olmuştu. Ardından Binance’nin FTX’i satın alma girişimi ve vazgeçmesi olayı körüklemişti. Sonucunda ise geçtiğimiz gün FTX iflas başvurunda bulunmuştu. Durum burada da bitmedi, gece geç saatlerde FTX’in hacklendiği ve 600 milyon dolar değerinde varlığın çalındığı aktardı.
FTX ve Alameda’nın kurucusu SBF, soluğu Arjantin’de aldı
FTX CEO’luğundan istifa eden Sam Bankman-Fried’ın (SBF) bir süre önce Bahamalar’dan Arjantin’e doğru yola çıktığı aktarılıyor. Flightradar24, bu uçuşun günün en çok takip edilen uçuşu olduğunun da altını çiziyor. Bir kez daha belirtelim, SBF’nin kesin olarak Arjantin’e gittiği resmi olarak onaylanmamış durumda ancak uçağı şu anda Arjantin’de. SBF'nin uçuşunu ise yaklaşık 9 bin kişi takip etti.
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