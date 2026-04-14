Bloodborne filmi geliyor: İlk detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Her yıl sinema dünyasını bir araya getiren Cinema-Con fuarı,dün start aldı. Cinema-Con 2026'da panel düzenleyen ilk büyük stüdyo Sony oldu. Jumanji'den Spider-Man'e pek çok farklı projeyi katılımcılara gösteren stüdyo, bu panel sırasında dikkat çekici bir projenin daha yolda olduğunu duyurdu: Bloodborne'un canlı aksiyon (animasyon olmayan) film uyarlaması.

Bloodborne Filmi, Oyun Yayıncısı JackSepticEye'e Emanet

Bloodborne filmi, ünlü oyun yayıncısı Seán McLoughlin (JackSepticEye) öncülüğünde hazırlanıyor. 50 milyona yakın abonesi bulunan JackSepticEye, Bloodborne sevgisiyle tanınan ve bu evrende uzun saatler geçiren bir isim. Bu yüzden projenin başında yapımcı olarak onun olması, oyunseverleri memnun edebilir.

Öte yandan Sony, bunun Bloodborne'un o karanlık ve kanlı ruhunu yansıtan sadık bir uyarlama olacağını söylüyor. Stüdyo bunun için R (18+) yaş sınırına sahip bir film çekmeye razı olduğunu söylüyor.

Dark Souls ve Elden Ring gibi oyunlara da imza atan From Software'ın en sevilen oyunlarından olan Bloodborne, Lovecraft eserlerinden fırlamış gibi görünen, gotik korku unsurlarıyla bezeli dünyasıyla sinemaya uyarlanmaya uygun bir oyun olarak görülüyor.

Hikâye, sakinlerinin canavara dönüştüğü korkunç bir salgınla boğuşan, Victoria dönemini andıran antik Yharnam şehrinde geçiyor. "Avcı" rolündeki oyuncu, tedavi arayışıyla geldiği bu lanetli şehirde, hem fiziksel canavarlarla hem de zihni zorlayan kozmik dehşetlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Oyun ilerledikçe konu, basit bir canavar avından sıyrılarak kadim ilahlar, rüyalar ve insanlığın yasaklı bilgiye ulaşma çabası üzerine kurulu derin ve felsefi bir kabusa evriliyor.

