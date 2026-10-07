The Batman 2'de sürpriz gelişme: Çekimler durduruldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Batman'in yıllardır beklenen devam filmi defalarca ertelendikten sonra nihayet Mayıs ayında sete çıktı. Bu noktadan sonra filmin artık yeni bir gecikme yaşamayacağı umuluyordu ama öyle olmadı. Yönetmen Matt Reeves'in özel hayatında yaşanan sorunlar The Batman 2'nin peşini bırakmadı. Yeni Batman filminin çekimleri bu hafta sürpriz bir şekilde durduruldu. Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, Matt Reeves'in ailesel bir sorunla ilgilenmek için setten ayrılmak zorunda kaldığı, bu yüzden çekimlere ara verildiği belirtildi.

Warner Bros. konuyu detaylandırmamış olsa da daha önce gelen haberlerde Matt Reeves'in eşinin ölümcül bir hastalıkla boğuştuğu öne sürülmüştü. Şimdi çekimler sırasında Reeves'in setten ayrılması, bu iddiaların doğru olabileceğini düşündürüyor. Zira böylesine büyük bir prodüksiyona birkaç gün ara verilmesi bile milyonlarca dolar ek maliyete sebebiyet veriyor.

The Batman 2, 18 Şubat 2028'de Çıkacak

The Batman 2'nin vizyon tarihi son olarak 18 Şubat 2028 olarak açıklanmıştı. Bu son aksaklığın vizyon tarihini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ancak bu noktada kayda değer bir erteleme beklenmiyor.

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Aynı ilk filmdeki gibi Matt Reeves'in yazıp yönettiği devam filminde Robert Pattinson, Batman / Bruce Wayne rolüyle geri dönüyor. Onunla birlikte Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) gibi isimler de ilk filmdeki rollerini tekrarlarken, ekibe bu kez önemli isimler katılıyor. Bunların başında yıldız oyuncu Scarlett Johansson geliyor. Onun yanı sıra Sebastian Stan (Winter Soldier), Charles Dance (Game of Thrones) ve Brian Tyree Henry (Atlanta) de önemli rollerde hikâyeye dâhil oluyor.

Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda'nın, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zaten filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson'ın da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracağı söyleniyor.

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