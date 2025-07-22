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    Bloodlines RTX Remix moduyla yenilendi: İşte görüntüler

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines, RTX Remix ile adeta baştan yapıldı. Yeni mod, oyun dünyasında bugüne kadarki en detaylı görsel güncellemelerden biriyle geliyor.

    Bloodlines RTX Remix moduyla yenilendi: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de bir dönemin unutulmaz oyunlarından Vampire: The Masquerade - Bloodlines için kullanıldı. Peki 2004 yılında piyasaya çıkan yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor?

    Bloodlines, RTX Remix ile hayat buldu

    Kaçıranlar için Vampire The Masquerade: Bloodlines, özellikle Los Angeles sokaklarında geçen karanlık atmosferi ve tamsıyla bir döneme damgasını vurmuştu. RTX Remix ile hazırlanan yeni mod ise bu karanlık atmosferi daha da derinleştiriyor. Yüksek çözünürlüklü modeller, yeniden işlenmiş dokular ve tam yol izlemeli (path-traced) aydınlatma ile oyun, adeta yepyeni bir görünüme kavuşmuş durumda.

    RTX Remix’in sunduğu avantajlar sayesinde sadece genel görünüm değil, en küçük detaylar bile yeniden tasarlandı. Marketlerdeki sahte yiyeceklerden neon tabelalara, içecek şişelerinden sakız makinelerine kadar hemen her obje güncellendi. Ayrıca ışıklandırmalar gerçek zamanlı olarak değişiyor.

    Bloodlines RTX Remix moduyla yenilendi: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Şu an için yeni modun halihazırda erken aşamada olduğunu söyleyelim ve "Diners, Drive-Ins, and Dives" adını taşıyan 0.0.2 sürümüyle indirilmeye açılmış durumda. 8.55 GB boyutundaki bu sürüm, ModDB üzerinden erişilebiliyor.

    Bu arada Nvidia'nın RTX Remix platformu, klasik oyunlara soluk getirmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır daha önce GTA San Andreas, Need For Speed: Underground, Underground 2, Skyrim dahil çok sayıda klasik oyunun RTX Remix ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun son örneği ise, Vampire The Masquerade: Bloodlines oldu.

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