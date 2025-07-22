Bloodlines RTX Remix moduyla yenilendi: İşte görüntüler

Bloodlines, RTX Remix ile hayat buldu
Kaçıranlar için Vampire The Masquerade: Bloodlines, özellikle Los Angeles sokaklarında geçen karanlık atmosferi ve tamsıyla bir döneme damgasını vurmuştu. RTX Remix ile hazırlanan yeni mod ise bu karanlık atmosferi daha da derinleştiriyor. Yüksek çözünürlüklü modeller, yeniden işlenmiş dokular ve tam yol izlemeli (path-traced) aydınlatma ile oyun, adeta yepyeni bir görünüme kavuşmuş durumda.
RTX Remix’in sunduğu avantajlar sayesinde sadece genel görünüm değil, en küçük detaylar bile yeniden tasarlandı. Marketlerdeki sahte yiyeceklerden neon tabelalara, içecek şişelerinden sakız makinelerine kadar hemen her obje güncellendi. Ayrıca ışıklandırmalar gerçek zamanlı olarak değişiyor.
Bu arada Nvidia'nın RTX Remix platformu, klasik oyunlara soluk getirmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır daha önce GTA San Andreas, Need For Speed: Underground, Underground 2, Skyrim dahil çok sayıda klasik oyunun RTX Remix ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun son örneği ise, Vampire The Masquerade: Bloodlines oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: