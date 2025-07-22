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Tam Boyutta Gör Fransız oyun devi Ubisoft, yıllık mali raporunda yer verdiği bir ifadeyle dikkatleri üzerine çekti. Raporda şirketin, mikro ödeme içeren sistemlerinin oyunlarını “daha eğlenceli” kıldığına inandığı belirtildi. Ancak bu açıklama, özellikle tek oyunculu oyunlarda bile mikro ödeme sistemlerinin yer alması nedeniyle oyunculardan tepki aldı.

“Daha eğlenceli hale getiriyor”

Ubisoft’un açıklamasına göre şirketin temel kuralı, bir oyuncunun satın aldığı premium (tam sürüm) oyunu hiçbir ek ücret ödemeden tam anlamıyla deneyimleyebilmesi. Ancak devamında gelen ifadeler bu söylemin altını biraz oyuyor. Ubisoft, “Premium oyunlardaki para kazanma teklifimiz, oyuncuların avatarlarını kişiselleştirmelerine veya daha hızlı ilerlemelerine olanak tanıyarak oyuncu deneyimini daha eğlenceli hale getirir” diyor.

Buradaki “daha hızlı ilerleme” kısmı ise, oyun camiasında “pay-to-win” yani ödeme yaparak avantaj elde etme anlayışını çağrıştırıyor. Bu sistem, ücretsiz oynanabilen çevrim içi oyunlarda anlaşılabilirken oyuncuların zaten para ödeyerek satın aldığı tek oyunculu yapımlarda bu modeli bir zemine oturtmak güç.

Ubisoft, oyun içinde satın alınabilecek silahlar veya ekipmanların aslında oyun dünyasında da bulunabileceğini, oyuncuların bunlara para harcamadan da ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak bu savunma, pek çok oyuncunun gözünde geçerliliğini yitiriyor. Çünkü bu öğeler, ödeme yapmayan oyuncular için oyun içinde sürekli karşılarına çıkan kaldırılamaz reklam panolarına dönüşüyor.

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Ubisoft, mikro ödemeleri ilk olarak 2017'deki Assassin's Creed Origins ile oyunlarına dahil etmeye başladı. O zamandan beri Assassin's Creed: Shadows da dahil olmak üzere neredeyse tüm Ubisoft premium oyunlarında yer aldılar.

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Ubisoft’a göre mikro ödemeler oyunları daha eğlenceli yapıyor

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