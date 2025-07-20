GTA 5 tam 12 yıl sonra resmen Suudi Arabistan’da

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto V (GTA 5), ilk kez 2013’te piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde şimdiye dek resmi olarak yayınlanmamıştı. Ancak bu durum, 17 Temmuz 2025 itibarıyla değişti. Her iki ülkenin medya düzenleme kurumları, oyuna 21 yaş ve üzeri için uygun onayını vererek, GTA 5 ve GTA Online’ın resmi lansmanını mümkün kıldı.

Orta Doğu için önemli

Bu, sadece GTA 5 için değil aynı zamanda bölgenin oyun politikaları açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Pazar araştırma firması Niko Partners’a göre bu onay, Orta Doğu oyun pazarının daha açık ve esnek bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Geçmişte, Suudi Arabistan’daki oyun sansürleri şiddet, cinsellik, uyuşturucu kullanımı veya dini ve kültürel normlarla çatışan temaları barındıran oyunları büyük ölçüde engelliyordu. Bu nedenle, GTA gibi içerik açısından “sınırda” sayılabilecek oyunlar uzun süre yasaklı kaldı.

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Ancak 2016 yılında Suudi Arabistan’ın kendi yerel yaş derecelendirme sistemini devreye almasıyla bu tutumda ilk kırılmalar yaşandı. Öncesinde Avrupa merkezli PEGI sistemine bağlı olan ülke, bu adımla daha esnek değerlendirme yapabilme imkanına kavuştu. Bu sayede God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar içerik düzenlemeleri sonrası geç de olsa onay alabildi. Öte yandan, Final Fantasy XVI gibi bazı oyunlar yine de gerekli kriterleri karşılayamadığı için yasaklı kalmaya devam etti.

Yeni getirilen 21+ yaş sınırı, PEGI’nin 18+ standardından daha yüksek bir eşik sunarak GTA V’in içerik düzenlemesi olmadan piyasaya çıkabilmesini sağladı. Uzmanlara göre bu durum yayıncılar için bir fırsat kapısı aralıyor.

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