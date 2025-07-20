Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu kule savunma türündeki Legion TD 2 olacak. Legion TD 2'nin kendi başına etkileyici bir hikâyesi var. Orijinal Legion TD, Warcraft 3 ve Starcraft 2 için Squadron TD olarak bir moddu. Legion TD 2 ise, modun bağımsız devam oyunu ve 2021'de erken erişimden çıktıktan çok sonra bile içerik ve istikrarlı oyuncu kitlesi edinmeye devam ediyor.

Legion TD 2, 24 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

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