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Tam Boyutta Gör EA Sports FC 26 için hazırlanan yeni Türkçe dublajlı fragman paylaşıldı. Bilmeyenler için bu yılki oyunda, Türkiye'deki kullanıcıları en çok heyecanlandıran yenilik Türkçe spiker özelliği olacak. Serinin yeni oyunu, Ultimate Edition sahipleri için tüm platformlarda 19 Eylül 2025 tarihinde çıkıyor.

İşte FC 26 türkçe fragman

Geçtiğimiz hafta duyurulan FC 26, bugüne kadar seride ilk kez Türkçe spiker desteğiyle geleceği açıklanan ilk oyun olmuştu. Steam ve Epic Games üzerinde listelenen dil seçenekleri arasında "Türkçe seslendirme" bulunurken gelişme EA tarafından da doğrulandı. Ancak spikerin kim olduğu veya maç içi anlatımın hangi isimler tarafından yapılacağı hâlâ resmi olarak açıklanmış değil. Bu da fragmanın yalnızca tanıtıma özel bir dublaj olduğunu gösteriyor.

Şu an için Electronic Arts, tanıtım sürecini haftalara yayarak ilerleteceğini söylüyor. Yani önümüzdeki günlerde hem oyun modları hem de spiker konusu gibi birçok detay ayrı ayrı açıklanacak. Türk oyuncular için en çok merak edilen konulardan biri olan Türkçe spikerin sesi ve performansı, muhtemelen çıkış tarihinden önce paylaşılacak yeni fragmanlarla netleşecek. FC 26'nın çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FC 26’nın ilk fragmanı yayınlandı: Türkçe spiker geliyor 5 gün önce eklendi

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FC 26 için Türkçe dublajlı fragmanı paylaşıldı: İşte video

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