Battlefield 6, 29 Temmuz'daki EA etkinliğinde tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Bazı şanslı Battlefield hayranları, kapalı betada yeni oyunu deneyimle şansı bulmuş olsa da henüz davet almamış olanlar sabırsızlıkla resmi duyuruyu bekliyor. Yeni bir paylaşımla, Battlefield 6'nın 29 Temmuz’da başlayacak ve üç gün sürecek EA etkinliği kapsamında tanıtılabileceği ortaya çıktı.

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Eylül 2024'te EA, yeni bir Battlefield oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu ve Battlefield 3 gibi serinin en ikonik oyunlarından ilham alacağını doğrulamıştı. Stüdyo, yeni nişancı oyununun modern atmosfere sahip olacağını ve Specialist gibi Battlefield 2042'nin en tartışmalı unsurlarından bazılarını içermeyeceğini açıklamıştı. Battlefield 2042, EA ve DICE için bir felaketti çünkü; 2021 yapımı oyun hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı. Serinin birçok hayranı Battlefield 2042'nin seri için bir geri adım olduğuna inanıyor ancak EA, Battlefield 6 ile seriyi köklerine döndürmeye kararlı görünüyor.

Battlefield 6 beklenen tanıtım tarihi: 29 Temmuz

Geçen yıl duyurulmasından bu yana, bir sonraki Battlefield oyunu için işler hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Bazı hayranlar, kapalı oyun testleri aracılığıyla Battlefield 6'yı şimdiden deneyimledi ancak oyunu deneme şansı bulamayanların daha yakından incelemek için çok daha fazla beklemeleri gerekmeyecek gibi görünüyor. Bir içerik üreticisinin bu hafta özel bir Battlefield 6 paketini sızdırmasının ardından, Kick yayıncısı rivaLxfactor, Battlefield 6’nın 29 Temmuz'da 3 gün sürecek EA etkinliğinde tanıtılacağını iddia etti. Yayıncı ayrıca, etkinlik sırasında geliştiricilerin röportaj vereceğini ve nişancı oyununun içerik üreticileriyle birlikte tanıtılacağı iddiasında bulundu.

Battlefield 6 beta yakında yayınlanabilir

Aynı kişi, etkinlikten kısa bir süre sonra Battlefield 6’nın herkese açık beta sürümünün yayınlanacağını da paylaştı. EA ve DICE’dan resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak yaklaşık beş aydır kapalı betanın devam ettiği göz önüne alındığında herkese açık betanın yayınlanmaya hazır olma ihtimali yüksek.

Battlefield 6'nın Call of Duty: Warzone, Fortnite, Apex Legends ve daha birçok oyunda rastlanan Battle Royale modunu içereceğine dair güçlü söylentiler de var. Birkaç hafta önce, yeni Battlefield oyununun görüntüleri internete sızdırılmıştı. Görüntüler, Battlefield 6'nın Battle Royale modunun giriş sahnesini gösteriyordu. Sonrasında görüntüler kaldırıldı. Yakın zamanda paylaşılan Battlefield 6 promosyon paketinde de oyun modlarının (Conquest, Rush ve Breakthrough) yer alması dikkat çekici.

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Battlefield 6, 29 Temmuz'daki EA etkinliğinde tanıtılabilir

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