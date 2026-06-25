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    Sürücüsüz otomobiller için tarihi karar: İlk küresel kurallar kabul edildi

    Sürücüsüz otomobiller için dünyanın ilk küresel düzenlemesi kabul edildi. Yeni kurallar, tam otonom araçların güvenlik standartlarını belirlerken küresel kullanımın da önünü açıyor.

    Sürücüsüz otomobiller için ilk küresel kurallar kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), tam otonom sürüş sistemlerine (ADS) yönelik dünyanın ilk küresel düzenleyici çerçevesini kabul etti. Yeni kurallar, sürücüsüz araçların güvenli şekilde trafiğe çıkabilmesi için ortak uluslararası standartlar belirlerken farklı ülkelerde ortaya çıkabilecek dağınık düzenlemelerin de önüne geçmeyi hedefliyor.

    Ortak güvenlik standardı oluşturuldu

    Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'na bağlı WP.29 tarafından kabul edilen yeni düzenleme, tam otonom sürüş sistemleriyle donatılmış araçların geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanımına yönelik kapsamlı güvenlik kuralları getiriyor.

    Yaklaşık on yıl önce yapılan yaygın otonom sürüş tahminlerinin beklendiği kadar hızlı gerçekleşmemesinin ardından hazırlanan çerçeve, üreticiler, düzenleyici kurumlar ve tüketiciler için ortak bir referans oluşturuyor. Düzenleme, ülkeler arasında farklı standartların oluşmasını engelleyerek küresel ölçekte güvenli yaygınlaşmanın önünü açmayı amaçlıyor.

    Üreticilere kapsamlı güvenlik yükümlülükleri getiriliyor

    Yeni kurallara göre üreticilerin, otonom sürüş sisteminin tüm yaşam döngüsünü kapsayan ve bağımsız şekilde denetlenebilen bir Güvenlik Yönetim Sistemi (Safety Management System) kurması zorunlu olacak.

    Sürücüsüz otomobiller için ilk küresel kurallar kabul edildi Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında şirketlerin, sanal test ortamları dahil tüm doğrulama süreçlerinin güvenilirliğini kanıtlaması, geliştirdikleri sistemlerin makul olmayan bir güvenlik riski oluşturmadığını kapsamlı bir güvenlik dosyasıyla ortaya koyması gerekecek.

    Araçlar piyasaya çıktıktan sonra da süreç sona ermeyecek. Üreticiler, gerçek kullanım koşullarındaki performansı sürekli izleyerek ilgili otoritelere rapor sunacak. Ayrıca araçlarda güvenlikle ilgili verileri kaydeden bir Otonom Sürüş Veri Kayıt Sistemi (Data Storage System for Automated Driving) bulunması zorunlu hale gelecek.

    İnsan sürücü kadar güvenli olması gerekecek

    UNECE'nin kabul ettiği düzenleme, otonom sürüş performansının yetkin bir insan sürücünün performansına en az eşit veya daha yüksek seviyede olmasını şart koşuyor.

    Tam otonom sürüş sistemleri direksiyon, hızlanma, frenleme, aydınlatma ve sinyal verme gibi dinamik sürüş görevlerinin tamamını üstleneceği için üreticilerin, sistemlerinin trafik kurallarına uygun çalıştığını kanıtlaması gerekecek. Yeni çerçeve, otoyollardan şehir içi trafiğe kadar farklı kullanım senaryolarını kapsayacak şekilde hazırlandı.

    ABD, Çin ve Avrupa Birliği'nden destek

    Düzenleme ABD, Çin, Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyanın en büyük otomotiv pazarlarının desteğini aldı. Bu durum, gelecekte farklı pazarlarda ortak teknik standartların benimsenmesini hızlandırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre Çin ve ABD'deki özel robotaksi filoları 2025 yılında iki katından fazla büyüyerek 8 bin araca ulaştı ve 20'den fazla büyük şehirde hizmet vermeye başladı. Ajans, 2035 yılına kadar dünya genelinde 40 ila 80 büyük şehirde 700 bin ila 3 milyon robotaksinin faaliyet göstereceğini öngörüyor.

    WP.29, yeni ADS düzenlemesinin yanı sıra yaklaşık 90 BM araç yönetmeliğinde de değişiklik yaptı. Güncellemeler sayesinde mevcut düzenlemeler, geleneksel direksiyon veya sürücü kumandalarına sahip olmayan tam otonom araçları da kapsayacak şekilde uyarlanmış oldu.

    Oylama sürecinde ADS'ye yönelik yeni BM Düzenlemesi (UN Regulation) ile birlikte, ADS Küresel Teknik Düzenlemesi (ADS GTR) ve mevcut sürücü destek sistemlerine (DCAS) ilişkin güncellemeler de kabul edildi. ADS GTR yakında kullanıma sunulacak. Teknik düzenlemenin yayınlanması sayesinde ülkeler bunu kendi ulusal mevzuatlarına uyarlamaya başlayabilecek.

    ADS ve DCAS düzenlemelerin teknik prosedürlerin tamamlanmasının ardından Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece tam otonom sürüş teknolojileri için ilk küresel ve uyumlu düzenleyici çerçeve resmen uygulanmaya başlanacak.

    Kaynakça https://news.un.org/en/story/2026/06/1167797 https://unece.org/sustainable-development/press/unece-adopts-first-ever-global-rules-allowing-fully-autonomous
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