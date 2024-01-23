BMW 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

BMW, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model BMW otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BMW 1 Serisi ile birlikte 1.923.700 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km BMW araç fiyatları kaç TL? 2024 BMW fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ocak 2024 BMW fiyat listesi 🔽

BMW 1 Serisi fiyat listesi 💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 118i Sport Line 1.923.700 TL 118i M Sport 2.016.200 TL 116d Sport Line 2.077.400 TL 116d M Sport 2.169.200 TL

BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🔽(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 218i Gran Coupe Sport Line 2.107.900 TL 218i Gran Coupe M Sport 2.233.700 TL 216d Gran Coupe Sport Line 2.229.100 TL 216d Gran Coupe M Sport 2.354.000 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 220i Active Tourer Luxury Line 2.252.100 TL 220i Active Tourer M Sport 2.318.700 TL

BMW 3 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 320i Sedan Sport Line 2.941.700 TL 320i Sedan M Sport 3.119.000 TL 320i Sedan Edition M Sport 3.544.600 TL

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BMW 3 Serisi Touring fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 330i xDrive Touring M Sport 4.633.300 TL

BMW 4 Serisi Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 420i Coupe M Sport 3.327.000 TL 420i Coupe Edition M Sport 3.815.400 TL 430i xDrive Coupe M Sport 5.140.200 TL

BMW 4 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 430i xDrive Cabrio M Sport 5.183.700 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 420i Gran Coupe M Sport 3.574.500 TL 420i Gran Coupe Edition M Sport 4.056.500 TL 430i xDrive Gran Coupe M Sport 5.583.500 TL

BMW i4 fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY eDrive40 M Sport 3.371.500 TL eDrive40 Edition M Sport 3.687.100 TL eDrive40 M Sport 4.625.700 TL M50 5.205.800 TL

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BMW 5 Serisi Sedan fiyat listesi⭐(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 520d xDrive Sedan M Sport 5.628.700 TL

BMW i5 fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY eDrive40 M Sport 3.879.700 TL M60 6.338.500 TL

BMW 6 Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 630i Gran Turismo Luxury Line 6.557.300 TL 630i Gran Turismo M Sport 6.648.400 TL

BMW 7 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 740d xDrive Sedan Pure Excellence 12.315.000 TL 740d xDrive Sedan M Excellence 12.824.500 TL

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BMW i7 Sedan fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY xDrive60 Pure Excellence 8.855.800 TL xDrive60 M Excellence 9.120.400 TL

BMW 8 Serisi Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 840i xDrive Coupe M Sport 13.070.400 TL

BMW 8 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 840i xDrive Cabrio M Sport 13.570.900 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY 840i xDrive Gran Coupe M Sport 13.427.800 TL

BMW X1 fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY sDrive20i X-Line 3.049.000 TL sDrive20i M Sport 3.105.600 TL xDrive30e M Sport 3.796.100 TL

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BMW iX1 fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY xDrive30 X-Line 3.191.600 TL xDrive30 M Sport 3.256.100 TL

BMW X3 fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY sDrive20i X-Line 3.563.100 TL sDrive20i M Sport 3.814.800 TL

BMW iX3 fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY eDrive20 Impressive 4.436.000 TL eDrive20 Impressive 5.279.900 TL

BMW X7 fiyat listesi💸(Ocak 2024) Versiyon 2024MY xDrive40d M Excellence 19.479.900 TL

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BMW Z4 Roadster fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2024MY sDrive30i M Sport 4.629.000 TL

BMW iX fiyat listesi⚡(Ocak 2024) Versiyon 2024MY xDrive40 First Edition Essence 5.579.400 TL xDrive40 First Edition Sport 5.616.000 TL xDrive50 First Edition Sport 6.299.700 TL

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BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları