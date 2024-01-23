BMW 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- BMW 1 Serisi fiyat listesi 💸(Ocak 2024)
- BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🔽(Ocak 2024)
- BMW 2 Serisi Active Tourer fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW 3 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW 3 Serisi Touring fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW 4 Serisi Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW 4 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW 4 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW i4 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- BMW 5 Serisi Sedan fiyat listesi⭐(Ocak 2024)
- BMW i5 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- BMW 6 Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW 7 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW i7 Sedan fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- BMW 8 Serisi Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW 8 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW 8 Serisi Gran Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW X1 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW iX1 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- BMW X3 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW iX3 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- BMW X7 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
- BMW Z4 Roadster fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- BMW iX fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
- Yorumlar
BMW, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model BMW otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BMW 1 Serisi ile birlikte 1.923.700 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km BMW araç fiyatları kaç TL? 2024 BMW fiyatları ne kadar oldu?
İşte Ocak 2024 BMW fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2024MY
|118i Sport Line
|1.923.700 TL
|118i M Sport
|2.016.200 TL
|116d Sport Line
|2.077.400 TL
|116d M Sport
|2.169.200 TL
|Versiyon
|2024MY
|218i Gran Coupe Sport Line
|2.107.900 TL
|218i Gran Coupe M Sport
|2.233.700 TL
|216d Gran Coupe Sport Line
|2.229.100 TL
|216d Gran Coupe M Sport
|2.354.000 TL
|Versiyon
|2024MY
|220i Active Tourer Luxury Line
|2.252.100 TL
|220i Active Tourer M Sport
|2.318.700 TL
|Versiyon
|2024MY
|320i Sedan Sport Line
|2.941.700 TL
|320i Sedan M Sport
|3.119.000 TL
|320i Sedan Edition M Sport
|3.544.600 TL
|Versiyon
|2024MY
|330i xDrive Touring M Sport
|4.633.300 TL
|Versiyon
|2024MY
|420i Coupe M Sport
|3.327.000 TL
|420i Coupe Edition M Sport
|3.815.400 TL
|430i xDrive Coupe M Sport
|5.140.200 TL
|Versiyon
|2024MY
|430i xDrive Cabrio M Sport
|5.183.700 TL
|Versiyon
|2024MY
|420i Gran Coupe M Sport
|3.574.500 TL
|420i Gran Coupe Edition M Sport
|4.056.500 TL
|430i xDrive Gran Coupe M Sport
|5.583.500 TL
|Versiyon
|2024MY
|eDrive40 M Sport
|3.371.500 TL
|eDrive40 Edition M Sport
|3.687.100 TL
|eDrive40 M Sport
|4.625.700 TL
|M50
|5.205.800 TL
|Versiyon
|2024MY
|520d xDrive Sedan M Sport
|5.628.700 TL
|Versiyon
|2024MY
|eDrive40 M Sport
|3.879.700 TL
|M60
|6.338.500 TL
|Versiyon
|2024MY
|630i Gran Turismo Luxury Line
|6.557.300 TL
|630i Gran Turismo M Sport
|6.648.400 TL
|Versiyon
|2024MY
|740d xDrive Sedan Pure Excellence
|12.315.000 TL
|740d xDrive Sedan M Excellence
|12.824.500 TL
|Versiyon
|2024MY
|xDrive60 Pure Excellence
|8.855.800 TL
|xDrive60 M Excellence
|9.120.400 TL
|Versiyon
|2024MY
|840i xDrive Coupe M Sport
|13.070.400 TL
|Versiyon
|2024MY
|840i xDrive Cabrio M Sport
|13.570.900 TL
|Versiyon
|2024MY
|840i xDrive Gran Coupe M Sport
|13.427.800 TL
|Versiyon
|2024MY
|sDrive20i X-Line
|3.049.000 TL
|sDrive20i M Sport
|3.105.600 TL
|xDrive30e M Sport
|3.796.100 TL
|Versiyon
|2024MY
|xDrive30 X-Line
|3.191.600 TL
|xDrive30 M Sport
|3.256.100 TL
|Versiyon
|2024MY
|sDrive20i X-Line
|3.563.100 TL
|sDrive20i M Sport
|3.814.800 TL
|Versiyon
|2024MY
|eDrive20 Impressive
|4.436.000 TL
|eDrive20 Impressive
|5.279.900 TL
|Versiyon
|2024MY
|xDrive40d M Excellence
|19.479.900 TL
|Versiyon
|2024MY
|sDrive30i M Sport
|4.629.000 TL
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|Versiyon
|2024MY
|xDrive40 First Edition Essence
|5.579.400 TL
|xDrive40 First Edition Sport
|5.616.000 TL
|xDrive50 First Edition Sport
|6.299.700 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.