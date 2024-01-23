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    BMW 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    BMW Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM BMW otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel BMW 2024 fiyat listesi:                            

    BMW, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2024 model BMW otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar BMW 1 Serisi ile birlikte 1.923.700 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km BMW araç fiyatları kaç TL? 2024 BMW fiyatları ne kadar oldu?

    İşte Ocak 2024 BMW fiyat listesi 🔽

    BMW 1 Serisi fiyat listesi 💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    118i Sport Line 1.923.700 TL
    118i M Sport 2.016.200 TL
    116d Sport Line 2.077.400 TL
    116d M Sport 2.169.200 TL

    BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🔽(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    218i Gran Coupe Sport Line 2.107.900 TL
    218i Gran Coupe M Sport 2.233.700 TL
    216d Gran Coupe Sport Line 2.229.100 TL
    216d Gran Coupe M Sport 2.354.000 TL

    BMW 2 Serisi Active Tourer fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    220i Active Tourer Luxury Line 2.252.100 TL
    220i Active Tourer M Sport 2.318.700 TL

    BMW 3 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    320i Sedan Sport Line 2.941.700 TL
    320i Sedan M Sport 3.119.000 TL
    320i Sedan Edition M Sport 3.544.600 TL

    BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları Tam Boyutta Gör

    BMW 3 Serisi Touring fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    330i xDrive Touring M Sport 4.633.300 TL

    BMW 4 Serisi Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    420i Coupe M Sport 3.327.000 TL
    420i Coupe Edition M Sport 3.815.400 TL
    430i xDrive Coupe M Sport 5.140.200 TL

    BMW 4 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    430i xDrive Cabrio M Sport 5.183.700 TL

    BMW 4 Serisi Gran Coupe fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    420i Gran Coupe M Sport 3.574.500 TL
    420i Gran Coupe Edition M Sport 4.056.500 TL
    430i xDrive Gran Coupe M Sport 5.583.500 TL

    BMW i4 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    eDrive40 M Sport 3.371.500 TL
    eDrive40 Edition M Sport 3.687.100 TL
    eDrive40 M Sport 4.625.700 TL
    M50 5.205.800 TL

    BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları Tam Boyutta Gör

    BMW 5 Serisi Sedan fiyat listesi⭐(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    520d xDrive Sedan M Sport 5.628.700 TL

    BMW i5 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    eDrive40 M Sport 3.879.700 TL
    M60 6.338.500 TL

    BMW 6 Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    630i Gran Turismo Luxury Line 6.557.300 TL
    630i Gran Turismo M Sport 6.648.400 TL

    BMW 7 Serisi Sedan fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    740d xDrive Sedan Pure Excellence 12.315.000 TL
    740d xDrive Sedan M Excellence 12.824.500 TL

    BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları Tam Boyutta Gör

    BMW i7 Sedan fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    xDrive60 Pure Excellence 8.855.800 TL
    xDrive60 M Excellence 9.120.400 TL

    BMW 8 Serisi Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    840i xDrive Coupe M Sport 13.070.400 TL

    BMW 8 Serisi Cabrio fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    840i xDrive Cabrio M Sport 13.570.900 TL

    BMW 8 Serisi Gran Coupe fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    840i xDrive Gran Coupe M Sport 13.427.800 TL

    BMW X1 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    sDrive20i X-Line 3.049.000 TL
    sDrive20i M Sport 3.105.600 TL
    xDrive30e M Sport 3.796.100 TL

    BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları Tam Boyutta Gör

    BMW iX1 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    xDrive30 X-Line 3.191.600 TL
    xDrive30 M Sport 3.256.100 TL

    BMW X3 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    sDrive20i X-Line 3.563.100 TL
    sDrive20i M Sport 3.814.800 TL

    BMW iX3 fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    eDrive20 Impressive 4.436.000 TL
    eDrive20 Impressive 5.279.900 TL

    BMW X7 fiyat listesi💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    xDrive40d M Excellence 19.479.900 TL

    BMW 2024 fiyat listesi: Sıfır BMW fiyatları Tam Boyutta Gör

    BMW Z4 Roadster fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    sDrive30i M Sport 4.629.000 TL

    BMW iX fiyat listesi⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    xDrive40 First Edition Essence 5.579.400 TL
    xDrive40 First Edition Sport 5.616.000 TL
    xDrive50 First Edition Sport 6.299.700 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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