Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı

    BMW yeni otomobillerinde radyatör ızgarasını büyütmesi ile alay konusu olmuştu. Ancak satış rakamları devasa böbrek ızgaraya sahip modellerin beklenenden daha iyi sattığını ortaya koydu.
    1
    BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı Tam Boyutta Gör
    BMW son yıllarda piyasaya sürdüğü modellerde karakteristik böbrek ızgarayı daha da büyüttüğü için ciddi şekilde eleştirilmiş ve hatta alay konusu olmuştu. Öyle ki birçok BMW tutkunu bu ekstrem tasarım dilinin -özellikle de radyatör ızgarasının boyutundaki çarpıcı artışın- satışlar üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünüyordu.

    Ancak bu endişeler haklı çıkmamış görünüyor. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin son ABD satış rakamları, markanın ayırt edici ızgara tasarımına sahip araçlarının olağanüstü iyi bir performans gösterdiğini ortaya koydu. Yani devasa böbrek ızgaralı modeller beklenenden çok daha iyi satıyor.

    BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı Tam Boyutta Gör

    Büyük radyatör ızgarası ters etki yaptı

    2023'ün ikinci çeyreğinde 4 Serisi, 7 Serisi ve iX satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış oldu. Yayınlanan rapor 159.000 dolar gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olmasına rağmen XM SUV modelinin bile başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor.

    BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı Tam Boyutta Gör

    Görünen o ki BMW'nin her türlü eleştiriye rağmen radyatör ızgarasını büyütme stratejisi haklı çıktı. Rakamlar Alman markanın bu tutumuna bağlı kalma duruşunu destekliyor. İkinci nesil 4 Serisi satışları 13.765 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %107.1 artış gösterdi.

    BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW 7 Serisi de devasa ızgarasıyla otomotiv dünyasını şoke etmişti ancak büyük sedan 2023'ün ikinci çeyreğinde %66.1 artışla 2.311 alıcı buldu. BMW iX elektrikli SUV satışları daha da yükselerek %282.5 artışla 4.135 adede ulaştı.

    Selefinden daha büyük bir ızgaraya sahip BMW X1, %138.4'lük bir artışla 4.032 adet sattı. Son olarak üst düzey XM SUV modelinin 2023'ün ikinci çeyreğinde 762 adet sattığını belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rav endpoint protection nedir peugeot partner stop lambası neden yanar viski pet şişede bozulur mu comnet davet kodu tek tırnak buji ile çift tırnak buji arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız