Tam Boyutta Gör BMW son yıllarda piyasaya sürdüğü modellerde karakteristik böbrek ızgarayı daha da büyüttüğü için ciddi şekilde eleştirilmiş ve hatta alay konusu olmuştu. Öyle ki birçok BMW tutkunu bu ekstrem tasarım dilinin -özellikle de radyatör ızgarasının boyutundaki çarpıcı artışın- satışlar üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünüyordu.

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Ancak bu endişeler haklı çıkmamış görünüyor. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin son ABD satış rakamları, markanın ayırt edici ızgara tasarımına sahip araçlarının olağanüstü iyi bir performans gösterdiğini ortaya koydu. Yani devasa böbrek ızgaralı modeller beklenenden çok daha iyi satıyor.

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Büyük radyatör ızgarası ters etki yaptı

2023'ün ikinci çeyreğinde 4 Serisi, 7 Serisi ve iX satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış oldu. Yayınlanan rapor 159.000 dolar gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olmasına rağmen XM SUV modelinin bile başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor.

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Görünen o ki BMW'nin her türlü eleştiriye rağmen radyatör ızgarasını büyütme stratejisi haklı çıktı. Rakamlar Alman markanın bu tutumuna bağlı kalma duruşunu destekliyor. İkinci nesil 4 Serisi satışları 13.765 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %107.1 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Yeni BMW 7 Serisi de devasa ızgarasıyla otomotiv dünyasını şoke etmişti ancak büyük sedan 2023'ün ikinci çeyreğinde %66.1 artışla 2.311 alıcı buldu. BMW iX elektrikli SUV satışları daha da yükselerek %282.5 artışla 4.135 adede ulaştı.

Selefinden daha büyük bir ızgaraya sahip BMW X1, %138.4'lük bir artışla 4.032 adet sattı. Son olarak üst düzey XM SUV modelinin 2023'ün ikinci çeyreğinde 762 adet sattığını belirtelim.

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BMW'nin dalga geçilen devasa böbrek ızgarası satışları artırdı