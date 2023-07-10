Tam Boyutta Gör Üç gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan KDV zammı bugün yürürlüğe girdi. Otomotivde uygulanan %18 KDV oranı %20'ye çıkınca haliyle bu durum fiyatlara yansımaya başladı. Peki şu anda fiyatlarda güncel durum nasıl? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

Haziran'da Egea Sedan'ı sollayarak Türkiye'de en çok satılan otomobil olan Renault Clio'nun başlangıç fiyatı KDV'deki artışla beraber 768.000 TL'den 780.900 TL seviyesine yükseldi. Fiyat listesindeki en pahalı Clio olan Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonun fiyatı ise 970.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla fiyatlara 12 ila 16 bin TL aralığında KDV zammı yansıdığını söylemek mümkün. Renault Austral fiyatı ise 1.598.000 TL'den 1.625.000 TL seviyesine yükseldi.

Fiat Egea Sedan fiyatları ise temmuz ayının başında 643.900 TL'den başlıyordu. KDV zammının fiyatlara yansımasıyla ilk basamak 654.740 TL'ye yükseldi. 1.002.900 TL olan Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonun fiyatı ise 17 bin TL civarında artışla 1.019.830 TL bandına çıktı. Fiat Egea Cross fiyatları da KDV zammı nedeniyle 12 ila 19 bin TL aralığında artış gösterdi.

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Temmuz ayında fiyatlara ilk zammı yapan Togg da KDV zammını listeye yansıttı. 1.207.000 TL'ye yükselen giriş fiyatı, vergi zammının ardından 1.227.000 TL'ye çıktı. Togg T10X'in 1.307.000 TL olan V2 RWD Standart Menzil versiyonu 1.329.500 TL'ye, en pahalı seçenek ise 1.563.500 TL'ye çıktı.

Elbette bu markalar sadece birer örnek. Şu anda bazı markaların fiyat listelerini güncellemeye devam ettiğini görmekteyiz. Nihayetinde tüm markalar KDV zammını fiyatlara yansıtacak.

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KDV zammı otomobil fiyatlarına yansımaya başladı